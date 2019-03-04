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Forbes назвал самые лучшие банки мира 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Самые высокие позиции в международном рейтинге банков по версии журнала Forbes заняли нидерландский финансовый конгломерат ING Group и американский Citibank. Финансовые учреждения получили максимальные оценки в восьми и шести странах соответственно, основываясь в основном на мнении о них клиентов.
Результаты исследования, как приводится на сайте итальянской версии издания, были проведены совместно с исследовательской компанией Statista. Уточняется, подобный рейтинг был составлен журналом впервые.
В исследовании приняли участие более 40 тыс. человек в 23 странах мира. Основным критерием оценки банков была удовлетворенность клиентов их работой, также учитывались такие пункты, как доверие к банкам, предлагаемые ими условия, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации.
В России Forbes выделил 20 лучших банков. В поле зрения с положительной оценкой попали Московский кредитный банк, UniCredit, банковская группа Raiffeisen, Сбербанк, Росбанк и еще 15 кредитных организаций.
Ранее News.ru писал, кто, по мнению Forbes, является на данный момент самой богатой женщиной планеты.
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Компании , Московский кредитный банк , Росбанк , Сбербанк России , Forbes
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