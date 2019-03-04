Forbes назвал самые лучшие банки мира

Самые высокие позиции в международном рейтинге банков по версии журнала Forbes заняли нидерландский финансовый конгломерат ING Group и американский Citibank. Финансовые учреждения получили максимальные оценки в восьми и шести странах соответственно, основываясь в основном на мнении о них клиентов.

Результаты исследования, как приводится на сайте итальянской версии издания, были проведены совместно с исследовательской компанией Statista. Уточняется, подобный рейтинг был составлен журналом впервые.

В исследовании приняли участие более 40 тыс. человек в 23 странах мира. Основным критерием оценки банков была удовлетворенность клиентов их работой, также учитывались такие пункты, как доверие к банкам, предлагаемые ими условия, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации.

Ранее News.ru писал, кто, по мнению Forbes, является на данный момент самой богатой женщиной планеты.