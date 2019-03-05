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Raiffeisen Bank расследует обвинение в отмывании денег 

News.ru + ещё 4 32 минуты назад
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Raiffeisen Bank International (RBI) начал внутреннюю проверку в связи с обвинением в отмывании денег. Об этом сообщила официальный представитель кредитной организации Ингрид Кренн-Дитц.
«RBI соблюдает все правила борьбы с отмыванием денег. Процессы корпоративного контроля были и будут неоднократно и регулярно проверяться внешними сторонами и оцениваются как соответствующие закону. Тем не менее банк серьёзно относится к обвинениям в СМИ и начал внутреннее расследование», — передаёт её слова агентство ТАСС.
Как ранее писал News.ru, австрийский ресурс Addendum.org сообщил, что банк RZB, являющийся предшественником Raiffeisen Bank International, участвовал в схеме по отмыванию денег из России. По данным литовского Ukio Bankas, они были получены в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в РФ. Соответствующие материалы предоставлены австрийской прокуратуре фондом Hermitage.
В 2017 году Raiffeisen Zentralbank был объединен с Raiffeisen International, новая кредитная организация получила название Raiffeisen Bank International.
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Компании , ИТАР-ТАСС
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