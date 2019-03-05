Raiffeisen Bank расследует обвинение в отмывании денег

Raiffeisen Bank International (RBI) начал внутреннюю проверку в связи с обвинением в отмывании денег. Об этом сообщила официальный представитель кредитной организации Ингрид Кренн-Дитц.

«RBI соблюдает все правила борьбы с отмыванием денег. Процессы корпоративного контроля были и будут неоднократно и регулярно проверяться внешними сторонами и оцениваются как соответствующие закону. Тем не менее банк серьёзно относится к обвинениям в СМИ и начал внутреннее расследование», — передаёт её слова агентство ТАСС.

Как ранее писал News.ru, австрийский ресурс Addendum.org сообщил, что банк RZB, являющийся предшественником Raiffeisen Bank International, участвовал в схеме по отмыванию денег из России. По данным литовского Ukio Bankas, они были получены в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в РФ. Соответствующие материалы предоставлены австрийской прокуратуре фондом Hermitage.

В 2017 году Raiffeisen Zentralbank был объединен с Raiffeisen International, новая кредитная организация получила название Raiffeisen Bank International.