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Суд РФ «обанкротил» жену организатора блокады Крыма 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
В Москве арбитражный суд поставил точку в деле о банкротстве Эльвиры Ислямовой, жены бизнесмена и одного из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма в 2015 году Ленура Ислямова, освободив ее от обязательств перед кредиторами в размере более 1 миллиарда рублей.
«Завершить реализацию имущества Ислямовой Эльвиры Мамедиевны. Освободить Ислямову от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина», — следует из определения.
В судебных актах отмечается, что в реестр требований кредиторов Ислямовой за время процедуры банкротства были включены требования единственного кредитора — Сбербанка на сумму около 1,2 миллиарда рублей. При этом в конкурсную массу Ислямовой поступило более 110 миллионов рублей. Финансовому управляющему суд выплатил порядка 8 миллионов рублей вознаграждения.
Ленур Ислямов работал вице-премьером в российском Крыму, однако был отправлен в отставку за неэффективную работу. Позже ему было предъявлено заочное обвинение в совершении диверсии, в результате которой был полностью обесточен Крым.
Ранее News.ru сообщал о поимке ФСБ РФ участника энергетической блокады Крымского полуострова со стороны украинских националистов.
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