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Названы самые распространенные в России бренды 

RB.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самой массово представленной международной сетью в России стал Burger King. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании JLL, на которое ссылаются «Известия». Эксперты проанализировали 250 международных и российских брендов (кроме продуктовых магазинов) в 37 городах с населением свыше 500 тысяч человек.
Также среди наиболее массово представленных сетей в России — Befree, «Детский мир», Kari, Gloria Jeans, «Спортмастер». Они присутствуют в 100% анализируемых городов.
Второе место поделили между собой Ecco, Calzedonia, Colin's, Intimissimi, «Эльдорадо», Swatch, Lady Collection, Sunlight, Yves Rocher и Ostin. Эти бренды представлены в 98% городов. Третью строчку занимают Samsung, Gulliver, KFC, Acoola и Sela — 95% городов.
Отмечается, что на рынке широко представлены сети быстрого питания. Помимо Burger King в топ-50 брендов с охватом более 75% городов вошли сети KFC (3-е место, 95%), McDonald's (5-е место, 89%), Baskin Robbins (6-е место, 84%) и Subway (6-е место, 84%).
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Компании , Глория Джинс , газета "Известия"
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