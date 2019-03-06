Названы самые распространенные в России бренды

Самой массово представленной международной сетью в России стал Burger King. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании JLL, на которое ссылаются «Известия» . Эксперты проанализировали 250 международных и российских брендов (кроме продуктовых магазинов) в 37 городах с населением свыше 500 тысяч человек.

Также среди наиболее массово представленных сетей в России — Befree, «Детский мир», Kari, Gloria Jeans , «Спортмастер». Они присутствуют в 100% анализируемых городов.

Второе место поделили между собой Ecco, Calzedonia, Colin's, Intimissimi, «Эльдорадо», Swatch, Lady Collection, Sunlight, Yves Rocher и Ostin. Эти бренды представлены в 98% городов. Третью строчку занимают Samsung, Gulliver, KFC, Acoola и Sela — 95% городов.

Отмечается, что на рынке широко представлены сети быстрого питания. Помимо Burger King в топ-50 брендов с охватом более 75% городов вошли сети KFC (3-е место, 95%), McDonald's (5-е место, 89%), Baskin Robbins (6-е место, 84%) и Subway (6-е место, 84%).