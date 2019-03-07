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МТС подписала соглашение с властями США по деятельности в Узбекистане 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Российский мобильный оператор МТС заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США и американским минюстом относительно расследования по бывшей дочерней компании оператора в Узбекистане, сообщила пресс-служба компании.
"МТС… объявляет о заключении соглашения с комиссией по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission (SEC)) и министерством юстиции США (U. S. Department of Justice (DOJ)) относительно расследования деятельности бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане", — говорится в сообщении.
Отмечается что соглашение ставит точку в расследовании вокруг бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года.
"В рамках соглашения МТС выплатит суммарно 850 миллионов долларов США. Штраф будет выплачен из средств, которые были зарезервированы МТС по итогам третьего квартала 2018 года", — заявили в компании.
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Компании , СНГ , Минюст РФ , МТС , Министерство юстиции США
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