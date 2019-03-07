МТС подписала соглашение с властями США по деятельности в Узбекистане

Российский мобильный оператор МТС заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США и американским минюстом относительно расследования по бывшей дочерней компании оператора в Узбекистане, сообщила пресс-служба компании.

"МТС… объявляет о заключении соглашения с комиссией по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission (SEC)) и министерством юстиции США (U. S. Department of Justice (DOJ)) относительно расследования деятельности бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане", — говорится в сообщении.

Отмечается что соглашение ставит точку в расследовании вокруг бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года.