Кто останется «на трубе»?

Ещё недавно все повторяли: что хорошо для «Газпрома» , то хорошо и для России. Но вот что-то прогнило в этом государстве в государстве. Крупнейшую компанию стало очевидно лихорадить. Сначала неожиданная отставка двух замов Алексея Миллера , игравших ключевые роли в концерне. Затем скандал с семейством Арашуковых создавших на Северном Кавказе разветвлённую сеть кражи голубого топлива.

Одновременно в Чечне была сделана попытка списать через суд почти девять миллиардов газовых долгов населения и предприятий под тем предлогом, что в ходе прошедших там войн многое напутано, да и газовых счётчиков у большинства просто нет.

Но кульминацией этой серии прежде невиданных в «Газпроме» скандалов стала история с кражей трубы, которая вначале воспринималась, как дурной анекдот. Во всяком случае, когда об этом заговорил питерский журналист на встрече с президентом, его восприняли как провокатора или сказочника. Однако теперь уже состоявшийся факт, что фирма «Омега», с которой дочка газового гиганта «Газпром инвест» заключила договор на прокладку газопровода в областной городок Приозерск, вместо 125 километров трубы проложила только сорок. Но, тем не менее, получила ответственные подписи на всех нужных документах, миллиард восемьсот миллионов рублей за якобы выполненные работы и благополучно обанкротилась.

Теперь осознавшие масштаб проблемы топ-менеджеры не могут при оценке ситуации обойтись без мата, а прокуратура возбудила дело о мошенничестве на семьсот миллионов.

Недавно «Газпром» обвиняли в неповоротливости, в том, что компания проспала начало сланцевой газовой революции и не смогла перестроиться на производство сжиженного газа, сделав ставку на дорогостоящие газопроводы. А теперь речь идет о серьёзных внутренних проблемах вполне коррупционного толка. И ещё предстоит понять, где откровенная халатность, а где — коррупционный сговор.

Между тем, на таком фоне вспомнили о том, что в 2021 году заканчивается контракт у самого Алексея Миллера. А место президента такой компании по влиянию сравнимо, как минимум, с премьерским. Это, конечно, ещё не транзит, но за место во главе «Газпрома» может развернуться нешуточная борьба. А значит, досье с подробными описанием грехов руководства газовой империи будет только пухнуть. Как говорится, никто не забыт, ничто не забыто.