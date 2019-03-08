Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.28
$
66.15
74.40
74.49
Прогноз
11.03 – 18.03
$
66.20
75.30
Индексы и котировки Brent
65.49
+0.26 Золото
1299.30
+0.01 РТС
1179.58
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
08.03
1.1241
–0.0098
21.02
1.1339
05.03
22.02
11.02

Венесуэла должна ConocoPhillips более восьми миллиардов долларов 

РИА Новости + ещё 1 39 минут назад
Фото: ConocoPhillips
Венесуэла должна выплатить ConocoPhillips более 8 миллиардов долларов за конфискацию нефтяных активов в 2007 году, постановил в пятницу арбитражный трибунал Всемирного банка.
Арбитраж присудил нефтяной компании 8,14 миллиарда долларов в дополнение к 2 миллиардам долларов, которые он потребовал вернуть ранее.
При этом ConocoPhillips добивалась возмещения ущерба на сумму почти в 30 миллиардов долларов.
Представители компании и венесуэльского правительства пока не прокомментировали решение арбитража.
Последние новости
Арестованный счет на Украине: Поклонская раскрыла карты Поклонская рассказала о компромате на коллег из Госдумы "Он хочет разрушить Россию": кто будет следующим президентом Украины
Компании , Экономика , Всемирный Банк
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании В мире
Сербия отказалась от Запада
Экономика Статьи
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Министерство пустоты: как Орешкин опускает Россию
Экономика Статьи
Новак оценил перспективы «Северного потока-2»
Экономика
Крым лишат бензина
Экономика
Премия за победу над Россией: Украина гонит главу «Нафтогаза»
Компании В мире
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение