Венесуэла должна ConocoPhillips более восьми миллиардов долларов

Венесуэла должна выплатить ConocoPhillips более 8 миллиардов долларов за конфискацию нефтяных активов в 2007 году, постановил в пятницу арбитражный трибунал Всемирного банка

Арбитраж присудил нефтяной компании 8,14 миллиарда долларов в дополнение к 2 миллиардам долларов, которые он потребовал вернуть ранее.

При этом ConocoPhillips добивалась возмещения ущерба на сумму почти в 30 миллиардов долларов.

Представители компании и венесуэльского правительства пока не прокомментировали решение арбитража.