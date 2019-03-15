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Boeing продолжает выпускать самолёты 737 MAX 

News.ru + ещё 164 42 минуты назад
Фото: Reuters
Boeing продолжает производить самолёты модели 737 MAX, хотя поставлять их временно не будет. Об этом заявил официальный представитель американской компании.
«Пока не знаю этого (срока, на который приостанавливаются поставки 737 MAX в связи с временным прекращением их полётов. — News.ru). Мы продолжаем выпускать эти самолёты, производить их. Мы оцениваем ситуацию в связи некоторыми другими факторами», — цитирует представителя Boeing ТАСС.
Также он подтвердил, что компания приостанавливает поставки 737 MAX в связи с временным прекращением их полётов.
Как писал News.ru, Boeing решила остановить поставки своих лайнеров серии 737 MAX после того, как их полёты были запрещены в США. От использования этой модели отказались многие страны. В их числе Россия, государства-члены ЕС, Австралия, Южная Корея, Турция и другие. Эти меры были вызваны авиакатастрофой в Эфиопии, которая унесла жизни 157 человек, среди которых оказались россияне.
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