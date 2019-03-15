Boeing продолжает выпускать самолёты 737 MAX

Boeing продолжает производить самолёты модели 737 MAX, хотя поставлять их временно не будет. Об этом заявил официальный представитель американской компании.

«Пока не знаю этого (срока, на который приостанавливаются поставки 737 MAX в связи с временным прекращением их полётов. — News.ru). Мы продолжаем выпускать эти самолёты, производить их. Мы оцениваем ситуацию в связи некоторыми другими факторами», — цитирует представителя Boeing ТАСС.

Также он подтвердил, что компания приостанавливает поставки 737 MAX в связи с временным прекращением их полётов.