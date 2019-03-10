Болтон назвал юридическим маневром иск Huawei против США в американском суде

"Соединенные Штаты вместе с рядом других стран из числа союзников и друзей некоторое время назад решили не закупать оборудование Huawei для телекоммуникационных систем, играющих важное значение с точки зрения национальной безопасности. У нас на то были веские основания", — заметил Болтон, упомянув мнение ряда западных экспертов об опасности эксплуатации такого оборудования, оснащенного определенного типа микропроцессорами китайского производства.

"Пускай Huawei предпринимает любые юридические маневры, которые она захочет. Я убежден, что исход [таких исков] предрешен", — продолжал помощник президента США. Он утверждал, что американское Министерство юстиции разбирает дело задержанной в Канаде финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу объективно и так же, как любое экономическое преступление, совершенное, например, гражданином Соединенных Штатов.

Болтон назвал "существенной" потенциальную угрозу, которую представляют для национальной безопасности США разрабатываемые Китаем технологии пятого поколения. "Именно поэтому мы запретили государственным органам закупать такое оборудование, особенно это касается телекоммуникаций пятого поколения. Присутствие в них подозрительных материалов распространяется на всю [архитектуру] системы, а не только на ее ключевые элементы, и поэтому может использоваться для шпионажа или нарушений", — пояснил свою мысль помощник президента, заверив, что данные вопросы рассматриваются отдельно и не имеют никакого отношения к торговым переговорам США и Китая.

Ранее Huawei подала иск в суд на правительство Соединенных Штатов в ответ на обвинения об угрозе, которую якобы представляет ее оборудование для государственной безопасности других стран. Иск направлен на рассмотрение суда Восточного округа Техаса. Там расположено головное представительство китайской компании на территории США.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как Соединенные Штаты и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря прошлого года была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В свою очередь польские власти 11 января задержали сотрудника корпорации по подозрению в шпионаже в пользу КНР.