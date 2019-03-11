«Трасту» передали «Автовазбанк» вместе с проблемными активами

«Автовазбанк» , ранее входивший в группу «Промсвязьбанка» (ПСБ), присоединился к «Трасту». Таким образом, завершено формирование банка непрофильных активов (БНА), общий размер которых составляет 2 трлн рублей.

Организация входила в финансовую группу, контролируемую бизнесменами Дмитрием Алексеем Ананьевыми , и вместе с ней оказалась в санации в декабре 2017 года. ПСБ впоследствии стал одним из госбанков, ему были переданы обязанности по финансовому обеспечению гособоронзаказа.

Вместе с «Автовазбанком» «Трасту» достаются проблемные активы балансовой стоимостью 340 миллиардов. Среди них есть те, которым еще можно помочь, сказал РБК президент «Траста» Александр Соколов

Крупными заемщиками банка являются «Русская лесная группа» из Иркутской области, агрохолдинг «Белая птица», «Меридиан Телеком» (производитель сотовых телефонов Fly), ГК «Росскат» (один из лидеров на рынке силового кабеля). Последнюю компанию г-н Соколов считает одним из наименее проблемных и наиболее перспективных активов.