«Автовазбанк», ранее входивший в группу «Промсвязьбанка» (ПСБ), присоединился к «Трасту». Таким образом, завершено формирование банка непрофильных активов (БНА), общий размер которых составляет 2 трлн рублей.
Организация входила в финансовую группу, контролируемую бизнесменами Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, и вместе с ней оказалась в санации в декабре 2017 года. ПСБ впоследствии стал одним из госбанков, ему были переданы обязанности по финансовому обеспечению гособоронзаказа.
Вместе с «Автовазбанком» «Трасту» достаются проблемные активы балансовой стоимостью 340 миллиардов. Среди них есть те, которым еще можно помочь, сказал РБК президент «Траста» Александр Соколов.
Крупными заемщиками банка являются «Русская лесная группа» из Иркутской области, агрохолдинг «Белая птица», «Меридиан Телеком» (производитель сотовых телефонов Fly), ГК «Росскат» (один из лидеров на рынке силового кабеля). Последнюю компанию г-н Соколов считает одним из наименее проблемных и наиболее перспективных активов.
Решение о создании на базе «Траста» банка плохих долгов было принято в ЦБ в апреле прошлого года. К «Трасту» присоединили «Рост банк». В него же были переданы неликвидные активы ФК «Открытие» и «Бинбанка». «Трасту» отвели 5 лет — за это время все его активы должны быть распроданы.
Банк «Открытие» передал «Трасту» активы на 438 млрд рублей, среди них требования к UTair, «Трансаэро», группе Александра Мамута, «Открытие холдингу» и «СУ-155». От «Бинбанка» в БНА попали девелоперская компания «Интеко», а также активы компаний, входящих в группу «Сафмар» — привилегированные акции «РуссНефти» и доля в «А101 Девелопмент».