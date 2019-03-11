США решили «насолить» России и Венесуэле

США внесли в санкционный список российско-венесуэльский банк «Еврофинанс Моснарбанк», пишет РИА «Новости».
Банк попал под ограничения из-за связи с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщил американский Минфин.
Банку грозит заморозка активов на территории США и запрет американским физическим и юридическим лицам совершать сделки с ним.
Санкции в отношении компании PDVSA были введены 28 января. На прошлой неделе советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон анонсировал введение ограничений в отношении иностранных банков из-за «незаконных транзакций в пользу Николаса Мадуро».
Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса назвал санкции в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» ожидаемыми.