США решили «насолить» России и Венесуэле

Российско-венесуэльский банк попал под санкции США

Банк попал под ограничения из-за связи с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщил американский Минфин

Банку грозит заморозка активов на территории США и запрет американским физическим и юридическим лицам совершать сделки с ним.

Санкции в отношении компании PDVSA были введены 28 января. На прошлой неделе советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон анонсировал введение ограничений в отношении иностранных банков из-за «незаконных транзакций в пользу Николаса Мадуро ».

Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса назвал санкции в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» ожидаемыми.