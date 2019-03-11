Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.96
$
66.09
74.25
74.45
Прогноз
18.03 – 25.03
$
66.50
74.40
Индексы и котировки Brent
66.69
+0.42 Золото
1295.01
+0.01 РТС
1176.71
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
11.03
1.1227
–0.0134
25.02
1.1362
07.03
25.02
13.02

Российско-венесуэльский банк попал под санкции США 

Рамблер + ещё 13 33 минуты назад
США внесли в санкционный список российско-венесуэльский банк «Еврофинанс Моснарбанк», пишет РИА «Новости».
Банк попал под ограничения из-за связи с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщил американский Минфин.
Банку грозит заморозка активов на территории США и запрет американским физическим и юридическим лицам совершать сделки с ним.
Санкции в отношении компании PDVSA были введены 28 января. На прошлой неделе советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон анонсировал введение ограничений в отношении иностранных банков из-за «незаконных транзакций в пользу Николаса Мадуро».
Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса назвал санкции в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» ожидаемыми.
Компании , Видео , Рынки , Николас Мадуро , Джон Болтон , Еврофинанс Моснарбанк , Минфин , РИА Новости
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании Рынки
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании В мире
США ударят по «Северному потоку-2»
Экономика
Сербия отказалась от Запада
Экономика Статьи
США проиграли битву за Европу из-за России
Экономика Статьи
Раскрыта правда о переплатах за ЖКХ
Личный счет Общество
Министерство пустоты: как Орешкин опускает Россию
Экономика Статьи
Новак оценил перспективы «Северного потока-2»
Экономика
Крым лишат бензина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение