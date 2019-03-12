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В совете независимых и неисполнительных директоров «Русала» сменился глава 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бернард Зонневельд назначен на пост председателя совета независимых и неисполнительных директоров "Русала", говорится в опубликованном во вторник на Гонконгской бирже заявлении компании.
В заявлении уточняется, что в список независимых и неисполнительных директоров вошли восемь человек.
В конце января "Русал" сообщал, что обновил состав совета директоров в рамках сделки по снятию американских санкций. Тогда в опубликованном списке директоров были перечислены девять человек: исполнительные директора Евгений Никитин, Евгений Вавилов и Сергей Попов, неисполнительные Марко Мусетти, Вячеслав Соломин и Тимур Валиев и независимые неисполнительные Элси Льюнг, Дмитрий Васильев и Бернард Зонневельд.
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