В совете независимых и неисполнительных директоров «Русала» сменился глава

Бернард Зонневельд назначен на пост председателя совета независимых и неисполнительных директоров "Русала" , говорится в опубликованном во вторник на Гонконгской бирже заявлении компании.

В заявлении уточняется, что в список независимых и неисполнительных директоров вошли восемь человек.