Самым богатым жителем Лондона оказался россиянин

Самым богатым жителем Лондона признали основателя российской «Альфа-групп» Михаила Фридмана . Такие данные приводятся в рейтинге городов с богатейшими людьми планеты журнала Forbes

Состояние Фридмана оценивается в 15 миллиардов долларов. Всего в столице Великобритании живут четверо российских миллиардеров, включая самую богатую женщину России Елену Батурину , которой принадлежит 1,2 миллиарда.

Всего в Лондоне живет 55 миллиардеров, из которых лишь 20 являются гражданами страны. Остальные переехали туда из 23 разных стран, включая Индию, Исландию и Россию. Пять миллиардеров переехали из Швеции.