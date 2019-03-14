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Boeing приостановил поставки самолетов 737 MAX 

Газета.Ru + ещё 72 40 минут назад
Фото: Reuters
Boeing принял решение приостановить поставки самолетов 737 MAX из-за катастрофы в Эфиопии, передает Reuters.
Как отмечается, компания объявила об этом после того, как США и ряд других стран закрыли воздушное пространство для лайнеров этого типа.
Ранее сообщалось, что ООН запретила своим сотрудникам покупать билеты на Boeing 737 Max.
Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Жертвами трагедии стали 157 человек. Позднее сам производитель порекомендовал временно отказаться от эксплуатации Boeing 737 MAX
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