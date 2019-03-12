Путин дал поручение «Газпрому»

Путин поручил «Газпрому» ускорить газификацию регионов России

«У меня к вам просьба. Подготовьте, пожалуйста, предложения компании "Газпром" по увеличению темпов газификации внутри страны, с тем чтобы мы могли синхронизировать эту работу и с правительством, и с регионами РФ», — сказал Путин в ходе встречи с Миллером.

Миллер, в свою очередь, отметил, что «Газпром» рассчитывает увеличить уровень газификации в стране в 2019 году на 1%.

«Когда мы начинали программу газификации, у нас прирост составил где-то 1,5%. Понятно, что удельные затраты, конечно же, возрастают, потому что это все более и более удаленные населенные пункты. Год на год не приходится. В принципе бывает в год 0,6% и 0,7%. То, на что мы рассчитываем по итогам 2019 года, это — плюс 1%», — сказал он.

По его словам, по итогам 2018 года было построено более 2 тыс. км газопроводов, газифицировано 272 населенных пункта и более 49 тыс. домовладений, построено 210 котельных. Показатель газификации на 1 января 2019 года в среднем по стране составил 68,6% (в городе — 71,3% и на селе — 59,4%). Финансирование программы газификации со стороны «Газпрома» в 2018 году составило 36,7 млрд рублей.