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«МигКредит» зарегистрировал программу биржевых облигаций на 5 млрд рублей 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: МигКредит
Московская биржа 11 марта 2019 года присвоила идентификационный номер 4-00340-R-001P-02E программе биржевых облигаций ООО "МигКредит". В рамках программы по открытой подписке могут быть размещены облигации общим объемом 5 млрд рублей по номиналу.
Максимальный срок погашения биржевых облигаций установлен в 3640 (три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения. Срок действия программы — 10 лет с даты присвоения идентификационного номера. В качестве организатора размещения ценных бумаг выступит банк «Открытие».
По словам гендиректора МФК «МигКредит» Олега Гришина, регистрация программы биржевых облигаций лежит в русле диверсификации источников фондирования для расширения бизнеса компании.
«Наша принципиальная установка при работе с инвесторами заключается в том, чтобы привлекать деньги исключительно на обеспечение операционной деятельности, то есть на выдачу займов в рамках долгосрочной стратегии развития. Реализация этой стратегии позволяет компании показывать позитивные финансовые результаты уже на протяжении четырех лет», — подчеркнул Олег Гришин.
Топ-менеджер отметил, что долговое финансирование является наиболее надежным способом инвестиций в МФО. Сам факт наличия у компании финансовых инструментов, обращающихся на бирже, дает дополнительную уверенность инвесторам, потому что надзор за эмитентом осуществляется сразу по нескольким направлениям. При этом Московская биржа в обязательном порядке проводит квалифицированный анализ финансовой информации, предоставленной компанией в момент регистрации долговых ценных бумаг. Кроме того, действует порядок обязательного оперативного раскрытия эмитентом всех существенных фактов, которые связаны с его бизнесом.
МФК «МигКредит» была основана в 2010 году и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля.
В 2018 году «МигКредит» стал компанией года в сфере микрокредитования по оценке авторитетного финансового портала Banki.ru. В феврале 2019 года «МигКредит» первым среди МФО получил кредитный рейтинг от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), что стало еще одним свидетельством прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса.
Компания реализует гибридную модель кредитования через онлайн— и оффлайн каналы: оперирует собственной сетью из 79 офисов продаж в 43 субъектах РФ, а также предлагает займы через веб-сайт и мобильное приложение. Общий объем выдач с 2011 года превышает 25 млрд рублей (более 950 тыс. займов).
В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг. "МигКредит" является одним из учредителей и постоянным членом СРО НП «МиР».
Комментарии
Компании , Олег Гришин , Мигкредит , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Московская биржа , Banki.ru
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