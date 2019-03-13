«Яндекс. Такси» решил раздавать деньги водителям

«Яндекс. Такси» планирует ввести гарантированный доход для своих водителей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке такси.

Сейчас компания оценивает возможные механизмы, которые обеспечат таксистам фиксированный доход. Это могут быть, в частности, твердые выплаты за определенное количество взятых заказов или гарантированная почасовая оплата.

Сейчас, по словам пресс-секретаря «Яндекс. Такси» Натальи Рожковой, компания изучает множество вариантов «поощрения водителей».

«О конкретных решениях расскажем, когда претворим их в жизнь», — добавила она.

Участники рынка сообщили, что в ряде регионов, в частности, в Воронеже, Казани, Волгодонске, уже тестируются механизмы дополнительных выплат таксистам.

«Водитель, который находится на линии восемь часов и с линии не сходит, вне зависимости от наличия заказов получает от агрегатора гарантированную сумму», — пояснил глава Гильдии такси Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко.

Председатель Общественного совета по развитию такси в регионах Ирина Зарипова считает, что такая схема позволит повысить качество услуг, «поскольку водитель не будет гнаться за каждым заказом и работать более спокойно».

Ранее департамент транспорта Москвы предлагал ввести минимальную зарплату для таксистов, компаниям предложили ориентироваться на среднюю месячную зарплату водителя автобуса, то есть около 65-70 тысяч рублей. Тогда участники рынка не поддержали инициативу, отметив, что агрегаторы не заключают трудовые договоры с таксистами.

В начале этого года в Чечне местные таксопарки выступили против выхода на рынок «Яндекс. Такси» и обратились к местным властям с требованием помешать этому. По словам инициаторов обращения, чеченские таксисты не готовы к конкуренции с крупным игроком.