Совкомбанк отказался покупать АТБ из-за «слишком высокой» цены

"К сожалению, даже с учетом значительных синергий с Совкомбанком и намерения усилить наше присутствие на Дальнем Востоке, нижняя цена аукциона была слишком высокой для нас", — сказал он.

Гусев добавил, что решение было принято накануне аукциона, уже после того, как банк получил разрешения ФАС ЦБ на приобретение АТБ и прошел регистрацию на аукционе.

В свою очередь Московский кредитный банк , который также был допущен к аукциону, не принимал участие в торгах в связи с пересмотром стратегии развития. "Банк не принял участие в конкурсе в связи с пересмотром стратегии развития в регионе", — сообщили ТАСС в пресс-службе МКБ.

Назначенный на 14 марта 2019 г. аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка признан несостоявшимся, так как ни один из участников, допущенных к аукциону, не приняли участие в торгах. Ранее сообщалось, что Совкомбанк и Московский кредитный банк допущены к аукциону по продаже АТБ.

АТБ с апреля 2018 года санировался через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора. Банку России принадлежит 99,99% кредитной организации. АТБ должен был стать первым среди санируемых банков, выставленным на продажу.

Таким образом, более 99% акций АТБ остаются в собственности ЦБ РФ. Банк продолжит работу в прежнем режиме под управлением временной администрации, функции которой возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора.