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Совкомбанк отказался покупать АТБ из-за «слишком высокой» цены 

ТАСС + ещё 13 1 час назад
Фото: ТАСС
Совкомбанк, допущенный к участию в аукционе по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), отказался от участия в торгах из-за слишком высокой нижней цены аукциона. От этом сообщил ТАСС председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
"К сожалению, даже с учетом значительных синергий с Совкомбанком и намерения усилить наше присутствие на Дальнем Востоке, нижняя цена аукциона была слишком высокой для нас", — сказал он.
Гусев добавил, что решение было принято накануне аукциона, уже после того, как банк получил разрешения ФАС и ЦБ на приобретение АТБ и прошел регистрацию на аукционе.
В свою очередь Московский кредитный банк, который также был допущен к аукциону, не принимал участие в торгах в связи с пересмотром стратегии развития. "Банк не принял участие в конкурсе в связи с пересмотром стратегии развития в регионе", — сообщили ТАСС в пресс-службе МКБ.
Назначенный на 14 марта 2019 г. аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка признан несостоявшимся, так как ни один из участников, допущенных к аукциону, не приняли участие в торгах. Ранее сообщалось, что Совкомбанк и Московский кредитный банк допущены к аукциону по продаже АТБ.
АТБ с апреля 2018 года санировался через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора. Банку России принадлежит 99,99% кредитной организации. АТБ должен был стать первым среди санируемых банков, выставленным на продажу.
Таким образом, более 99% акций АТБ остаются в собственности ЦБ РФ. Банк продолжит работу в прежнем режиме под управлением временной администрации, функции которой возложены на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора.
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Комментарии
Компании , Дмитрий Гусев , Московский кредитный банк , Совкомбанк , ФАС , Азиатско-Тихоокеанский банк , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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