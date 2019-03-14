Россия закрыла небо для Boeing 737 MAX

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Россия закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX 

RT на русском 48 минут назад
Росавиация закрыла воздушное пространство России для лайнеров Boeing 737 MAX, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.
«Росавиация через средства авиационной связи разослала уведомления NOTAM для всех, кто летает о том, что в воздушном пространстве России полёты самолётов этой модификации до особого указания запрещены», — приводит его слова Интерфакс.
Ранее Boeing рекомендовала приостановить полёты самолётов 737 MAX по всему миру.
10 марта Boeing 737 MAX разбился в районе эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Погибли 157 человек из 35 стран.
RT на русском: последние новости
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Компании , Видео , Александр Нерадько , Boeing , Росавиация , Интерфакс
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