Греф успокоил испугавшихся россиян

Глава Сбербанка Герман Греф убежден, что бояться роботизации процессов не следует, так как автоматизированные системы возьмут на себя всю «грязную работу». Такое мнение топ-менеджер высказал на финале конкурса управленцев «Лидеры России», передает ТАСС

«Я думаю, что мир изменится к лучшему. Я думаю, что у нас останется значительно более интересная часть, а вот всю грязную работу, повторяющиеся операции мы отдадим роботам», — заявил Греф в ходе выступления, отметив, что некоторым людям, конечно, придется сменить род деятельности.

Греф также не боится массовых сокращений. По его словам, люди должны продолжать развиваться и учиться, накапливать знания, компетенции и осваивать новые навыки.

«Слушайте, много-много специальностей исчезали, темп сейчас другой, поэтому много говорим о том, что "лернгинг" (от английского to learn — «учиться», прим. «Ленты.ру») должен быть присущ каждому человеку. Ты должен быть готов к тому, что поменяешь специальность в процессе жизни. Я не вижу никакой трагедии, я думаю, что люди будут заняты», — утверждает Греф.

Ранее сообщалось, что около трети россиян боятся, что лишатся работы, так как их профессия будет ликвидирована, а рабочее место займут роботы или программы. Более того, около трети россиян также опасаются, что и их дети после получения образования не смогут найти работу, так как российская система образования не готовит к этому детей.