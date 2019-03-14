В «Газпроме» заявили о новой эре партнёрства России и КНР в энергетике

Глава «Газпрома» Алексей Миллер открытие выставки Сокровища императорского дворца Гугун заявил, что в 2019 году начинается новая эра сотрудничества России и Китая в энергетической сфере.

«2019 год является знаковым для России и Китая. В этом году открывается новая эра нашего сотрудничества в энергетической сфере. 1 декабря (2019 года. — RT) крупнейший экспортёр газа в мире — компания «Газпром» — начнёт газопроводные поставки крупнейшему импортёру газа в мире — Китаю», — сказал он.

Как подчеркнул Миллер, по 30-летнему контракту «Газпром» поставит более 1 трлн кубических метров газа.

«Для этого масштабного проекта мы создаём новые центры газодобычи… Объём импорта газа в Китай в прошлом году составил 126 млрд кубометров газа, и увеличился по сравнению с 2017 годом на 32%. И объёмы импорта газа будут расти», — добавил он.

Ранее Миллер по итогам переговоров с председателем совета директоров CNPC Ван Илинем заявил, что «Газпром» начнёт поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» раньше заявленного срока — с 1 декабря 2019 года.