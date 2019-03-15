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Fitch повысило рейтинг Evraz Абрамовича 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Evraz Group до «BB+» с «BB» со «стабильным» прогнозом; компания укрепила свой финансовый портфель, говорится в материалах рейтингового агентства.
В сообщении говорится, что повышению рейтинга также способствовало увеличение доли готовой стали в портфеле Evraz, передает ТАСС.
«Ожидается, что финансовая политика компания будет поддерживать свободный денежный поток (FCF) в условиях более слабой операционной среды», — сказано в сообщении агентства.
В то же время краткосрочный РДЭ компании был подтвержден на уровне «B».
Аналитики также отмечают, что возросшие цены на ванадий должны помочь компании компенсировать ожидаемые капитальные расходы в ближайшие три года.
В конце февраля компания отчиталась, что ее чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году выросла по сравнению с 2017 годом в 3,3 раза — до 2,47 млрд долларов.
Основными бенефициарами Evraz являются Роман Абрамович (30,5%), Александр Абрамов (20,69%) и Александр Фролов (10,33%).
В сентябре прошлого года сообщалось, что Абрамович принял меры против санкций США.
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Компании , Александр Фролов , Александр Абрамов , Роман Абрамович , Евраз , Fitch Ratings , ИТАР-ТАСС
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