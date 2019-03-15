Fitch повысило рейтинг Evraz Абрамовича

В сообщении говорится, что повышению рейтинга также способствовало увеличение доли готовой стали в портфеле Evraz, передает ТАСС

«Ожидается, что финансовая политика компания будет поддерживать свободный денежный поток (FCF) в условиях более слабой операционной среды», — сказано в сообщении агентства.

В то же время краткосрочный РДЭ компании был подтвержден на уровне «B».

Аналитики также отмечают, что возросшие цены на ванадий должны помочь компании компенсировать ожидаемые капитальные расходы в ближайшие три года.

В конце февраля компания отчиталась, что ее чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году выросла по сравнению с 2017 годом в 3,3 раза — до 2,47 млрд долларов.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Абрамович принял меры против санкций США.