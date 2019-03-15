Газпромбанк вышел из капитала венесуэльской Petrozamora

Газпромбанк вышел из капитала совместного с венесуэльской PDVSA предприятия Petrozamora, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ранее агентство Reuters сообщило о продаже доли Газпромбанка в Petrozamora.

"Газпромбанк вышел из капитала Petrozamora", — сообщили в пресс-службе банка.

Подробностей сделки в банке не уточнили.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Газпромбанк был участником совместного предприятия с PDVSA Petrozamora, занимающегося повышением нефтеотдачи на месторождениях озера Маракайбо.