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Visa и MasterCard накажут за Венесуэлу 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
США могут ввести санкции против международных платежных систем Visa и MasterCard за проведение операций в Венесуэле, пишет Reuters со ссылкой на источник в администрации Белого дома.
«Цель этих санкций — продолжать лишать незаконный режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро доступа к средствам и возможности воровать у венесуэльцев», — рассказал собеседник агентства.
Также могут быть заблокированы потенциальные транзакции приближенных главы государства и лояльных ему властных групп, включая военных.
В более глобальном смысле ограничения направлены на то, чтобы лишить Каракас доступа к мировой финансовой системе и международному рынку капитала, в том числе заблокировать на территории страны работу платежных систем. Причем все эти меры, по данным агентства, власти США задумали еще до событий в январе, когда спикер венесуэльского парламента Хуан Гуйадо объявил себя временным президентом.
Ранее Вашингтон обвинял режим Мадуро в попытках вывести активы из страны, в частности через продажу золота из резервов центробанка. Эти действия в США называли намерением «ограбить венесуэльский народ».
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Комментарии1
Компании , Visa , Reuters
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