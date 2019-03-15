Авиационный мир сумел поставить американцев на колени

Мировая авиационная общественность чуть ли не щипцами заставила США приостановить полеты Boeing 737 Max. Американцы сделали это практически самыми последними, ведь на кону потери их крупнейшей корпорации. Чем заменять более 350 проблемных «Боингов»? Не приведет ли это к коллапсу мировых авиаперевозок? И как Россия может подзаработать на всей этой истории?

Под натиском общественного резонанса, случившегося после падения второго нового самолета Boeing 737 Max при схожих обстоятельствах, США пришлось в прямом смысле сдаться.

Угроза материальных потерь крупнейшей авиационной корпорации США перевешивала риски для безопасности пассажиров во всем мире целых три дня. В этом смысле американцам есть чему учиться у китайцев. Пекин первым решился на тяжелый в финансовом плане шаг — закрыть небо для почти 100 американских бортов, эксплуатирующихся китайскими перевозчиками.

Днем 13 марта США и Канада остались практически единственными странами, которые продолжали эксплуатацию Boeing 737 Max 8, более 30 авиакомпаний из разных стран мира к этому моменту ради безопасности последовали китайскому примеру и отказались от полетов новой модели.

Другие страны и компании, по сути, вынудили американцев официально приостановить полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9. Сначала об этом заявил лично американский президент Дональд Трамп , следом временный запрет ввели Федеральное авиационное управление США (FAA) и сам Boeing.

ФАУ объяснило, почему так долго тянуло с решением — это следствие сбора данных и получения новых свидетельств, собранных на месте катастрофы в Эфиопии, в том числе уточненные данные со спутников, которые стали доступны только утром 13 марта. Более того, там признали некоторое сходство катастрофы в Эфиопии и инцидента с самолетом Boeing в Индонезии, который разбился в октябре 2018 года.

«Это требует дальнейшего расследования относительно возможности того, что у двух инцидентов была общая причина, которую необходимо лучше понять и предпринять в связи с этим меры», — заявили авиационные власти США.

Россия оказалась и вовсе в числе последних, отказавших в доверии американской технике.

«Росавиация запретила полеты «Боингов» 737 Мах в воздушном пространстве РФ даже после Канады и США. Железная выдержка. Лучше позже, чем никогда», — позавидовал выдержке российских властей член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter.

Украина запретила полеты этого американского лайнера вслед за Евросоюзом , а Россия отказалась пускать в свое небо проблемные американские лайнеры вслед за американцами. Российская авиакомпания S7 — пока единственная, кто в России летает на Boeing 737 Max — остановила эксплуатацию этих моделей на полдня раньше, чем Росавиация. Однако, имея в парке всего лишь два таких лайнера, могли бы тоже быть расторопней.

В свою очередь замминистра транспорта РФ Александр Юрчик обратил внимание, что «именно недостатки разработки и сертификации воздушного судна привели к тем двум катастрофам». Поэтому надо, по его словам, выстраивать более качественную систему сертификации авиатехники.

Может, запрет потенциально опасной авиационной новинки Boeing — это все-таки слишком?

«Сейчас ситуация такая, что запреты введены больше на эмоциях. Ведь данных о том, что самолеты опасны, пока нет, есть только подозрения. Но компании абсолютно правильно поступили — пассажиры на нервах, история резонансная. Чтобы все спокойно летали и не сдавали билеты, лучше остановить эксплуатацию небольшого числа самолетов и дальше продолжать летать на лайнерах, которым пассажиры доверяют», — считает Роман Гусаров из «Авиа.ру».

Но хватит ли других самолетов на замену проблемных «Боингов», которых насчитывается более 350 штук по всему миру? Не приведет ли это к коллапсу авиаперевозок?

Российским пассажирам, летающим российскими авиакомпаниями, точно беспокоиться не стоит: задержек из-за запрещенных «Боингов» вряд ли стоит ожидать в силу их скромного количества.

«Сейчас не то количество, из-за которого надо переживать нашим авиакомпаниям и вообще нашей авиации», — говорит Гусаров.

За границей у отдельных перевозчиков, конечно, могут возникать проблемы из-за нехватки бортов на замену. Например, авиаперевозчик Flydubai уже заявил, что отменил часть рейсов из Дубая и в Дубайский международный аэропорт из-за запрета местного регулятора на полеты Boeing 737 Max. В частности, отменены рейсы в Киев и Махачкалу. Flydubai — это крупнейший заказчик такого типа самолетов. В данный момент в его парке насчитывается 13 таких самолетов, но еще 237 должны быть поставлены по контракту.

«Где-то локально, конечно, будут отменены рейсы, будут неприятности, но это не должно перерасти в массовый коллапс авиаперевозок в мире. Вывод с рынка 350 самолетов — это не такое большое количество для мировой авиации. Больших проблем это не доставит, но при условии, что запрет не продлится долго», — говорит Гусаров.

Во-первых, для многих стран сейчас не пиковый сезон перевозок, поэтому в парке есть свободные самолеты, которые и выйдут взамен «небезопасных».

«В низкий сезон незадействованных самолетов предостаточно», — говорит Гусаров.

Во-вторых, если у европейца не хватает самолета для рейса в Россию, то он может договориться с российской авиакомпанией, которая с удовольствием перевезет «чужих» пассажиров. Иными словами, российские авиакомпании еще смогут дополнительно подзаработать на всей этой истории.

Однако надо понимать, что серьезных проблем для пассажиров и авиации не будет, если запрет продлится недолго — не больше месяца. Черные ящики отправили в Париж, где их расшифруют и проанализируют. Расследование резонансной катастрофы может занять и год, но это слишком большой срок для запрета полетов новых моделей Boeing, считает Сергей Дейнека из «БКС Премьер».

«Судя по предписаниям ФАУ, можно заключить, что и производителю, и надзорному органу уже хорошо известно, какие изменения необходимо внести и что сходство двух аварий по многим аспектам позволяет с достаточной уверенностью сделать вывод об общем источнике проблем, возникших у экипажей. Если изменения будут внесены в срок и авиационные власти США это подтвердят, 737 Max может снова «встать на крыло». В этом случае логистические цепочки поставок и масштабный, тщательно отлаженный производственный процесс Boeing не пострадают существенным образом, а для бумаг компании возвращение «бестселлера» в небо может стать сильным поддерживающим фактором», — говорит Дейнека.

По мнению Гусарова, общая картина станет понятна в течение недели после расшифровки черных ящиков: есть ли проблема в самолете и главное, в чем она, или это два совпавших события. Но если по истечении месяца Boeing 737 Max не вернутся в небо, проблемы посыплются со всех сторон и на всех.

«Если временный запрет не снимут и он продлится больше месяца, тогда стоит ожидать напряжения на мировом рынке авиаперевозок. Авиакомпании будут искать на вторичном рынке замену запрещенным судам, поэтому повышенный спрос повлечет за собой повышение лизинговых ставок. И это прибавит убытков перевозчикам в дополнение к оплате простоя запрещенных «Боингов». Найти 350 свободных самолетов такого класса, как Boeing 737 Max, будет непросто, они обычно не простаивают, а летают. Придется как-то выкручиваться, возможно, продлевать летную годность самолетам, которые планировали вывести из эксплуатации», — говорит Гусаров.

А вот российского рынка авиаперевозок это опять не коснется, даже если два проблемных «Боинга» будут стоять год. Что касается лайнеров, которые могли бы летать в Россию, то чем меньше перевезут иностранные авиакомпании, тем больше перевезут российские, добавляет эксперт.

Если запрет на небо для Max будет долгим, то это скажется на росте цен на авиабилеты в силу дефицита бортов (особенно в пиковый летний сезон), росте лизинговых платежей за подержанные самолеты и в целом растущем убытке за вынужденный простой самолетов на земле.

«Хотелось бы, чтобы максимум в течение месяца самолеты вернулись в парки перевозчиков. Это, на самом деле, тоже долго для авиакомпаний. Это потери сотни тысяч долларов только на одном самолете в месяц», — говорит Гусаров.

По всему миру на земле остался стоять 371 самолет Boeing 737 Max 8 и Max 9. Если предположить, что оценочно каждый самолет может обходиться минимум в 250–300 тыс. долларов в месяц ее владельцу, то месяц простоя всех самолетов будет означать убытки в 90–110 млн долларов. Ведь компании продолжают платить лизинговые платежи за стоящий на земле лайнер, не приносящий доходов в небе. Причем к Boeing могут начать поступать иски с требованием компенсировать убытки от вынужденного простоя американской новинки.

По факту простой одного лайнера может стоить перевозчику значительно дороже. Так, месячный ущерб от простоя одного самолета у Норвежской авиакомпании, исходя из заявления перевозчика, составляет целых 833 тыс. долларов (а не 250–300 тыс.).

Норвежские авиалинии уже заявили, что будут добиваться от Boeing компенсации из-за отмены ряда рейсов Евросоюзом и вынужденного простоя самолета Boeing 737 Max. Причем такое заявление они сделали еще до запрета полетов самими США и Boeing.

Норвежцы объяснили, почему требуют компенсации не с европейских властей, а именно от концерна Boeing. Потому что речь идет о совершенно новых самолетах, и авиакомпания, купившая их, вправе рассчитывать на то, что они будут эксплуатироваться на регулярной основе.

Норвежские авиалинии оценили свои убытки в 500 тыс. долларов в день. При этом у них в парке находится 18 Boeing 737 Max (заменить их авиакомпания может более старыми Boeing 737-800). Таким образом, ущерб норвежской авиакомпании от месяца простоя 18 лайнеров составит 1,5 млн долларов.

Boeing, конечно, придется потратиться еще на конструктивные изменения в самолете, если такие потребуются в результате проверки аварий. Размер затрат будет зависеть от объема и масштаба проблемы.