Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.35
$
65.48
74.05
73.87
Прогноз
18.03 – 25.03
$
66.50
74.40
Индексы и котировки Brent
67.03
–0.03 Золото
1301.96
–0.01 РТС
1196.75
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
15.03
1.1326
–0.0039
01.03
1.1365
12.03
01.03
18.02

Суд признал Apple нарушителем патента Qualcomm 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральный суд города Сан-Диего в США признал, что корпорация Apple нарушила права на три патента компании Qualcomm.
По решению жюри присяжных, технологический гигант должен выплатить производителю комплектующих 31 $ млн, передаёт Reuters. Подробностей на данный момент нет.
Ранее News.ru сообщал, что ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало очередной патент Apple. Документ посвящён «электронным устройства с гибкими дисплеем», в которых производитель нашёл решение проблемы, связанной с изгибом экрана.
News.ru: последние новости
Дерипаска подал иск к Минфину США США может запретить платёжные системы в Венесуэле Госдеп подтвердил гибель американцев в авиакатастрофе
Компании , Apple , Qualcomm , Reuters
Читайте также
Видео
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
Золотова, Сечина и еще 122 россиянина наказали за Крым
Экономика
Доллар пробил курсовое дно
Рынки
Европа взбесилась из-за Крыма и пригрозила России
Экономика Статьи
США снова наказали Россию из-за Украины
Экономика
Керченский пролив признали помехой для дружбы США с Украиной
Экономика
России рекордно дали в долг
Экономика
Болгария станет полем битвы новой «холодной войны»
Экономика
В России резко подорожают продукты
Личный счет
Россиян ждет реформа тарифов ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение