Федеральный суд города Сан-Диего в США признал, что корпорация Apple нарушила права на три патента компании Qualcomm.
По решению жюри присяжных, технологический гигант должен выплатить производителю комплектующих 31 $ млн, передаёт Reuters. Подробностей на данный момент нет.
Ранее News.ru сообщал, что ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало очередной патент Apple. Документ посвящён «электронным устройства с гибкими дисплеем», в которых производитель нашёл решение проблемы, связанной с изгибом экрана.