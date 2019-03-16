Суд признал Apple нарушителем патента Qualcomm

По решению жюри присяжных, технологический гигант должен выплатить производителю комплектующих 31 $ млн, передаёт Reuters . Подробностей на данный момент нет.

Ранее News.ru сообщал, что ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало очередной патент Apple. Документ посвящён «электронным устройства с гибкими дисплеем», в которых производитель нашёл решение проблемы, связанной с изгибом экрана.