Венесуэльская PDVSA решила открыть «дочку» в России

Венесуэльская PDVSA планирует открыть дочернюю компанию в России, сообщил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

«Мы продолжаем наши отношения с Россией, Россия является нашим партнером. Мы продолжаем укреплять наши отношения и собираемся открыть дочернюю нефтяную компанию в России», — сказал Кеведо, передает РИА «Новости».

Кеведо также подтвердил, что посетит Москву в первую неделю апреля и встретится с главой Минэнерго Александром Новаком . «В Москве, в первую неделю апреля мы собираемся посетить ее. Я вчера обсудил это с вашим министром (Александром Новаком) и мы договорились о встрече в первую неделю апреля», — сказал Кеведо.

Он также сообщил, что добыча нефти в Венесуэле в феврале составила 1,432 млн баррелей в сутки.

Напомним, по данным лондонской компании Kpler («Кейплер»), отслеживающей морские грузоперевозки, в феврале часть сырой нефти, не поставленной из Венесуэлы в Соединенные Штаты из-за американских санкций, была направлена в Индию и страны Европы.