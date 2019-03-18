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Венесуэльская PDVSA решила открыть «дочку» в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 3 часа назад
Фото: Reuters
Венесуэльская PDVSA планирует открыть дочернюю компанию в России, сообщил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.
«Мы продолжаем наши отношения с Россией, Россия является нашим партнером. Мы продолжаем укреплять наши отношения и собираемся открыть дочернюю нефтяную компанию в России», — сказал Кеведо, передает РИА «Новости».
Кеведо также подтвердил, что посетит Москву в первую неделю апреля и встретится с главой Минэнерго Александром Новаком. «В Москве, в первую неделю апреля мы собираемся посетить ее. Я вчера обсудил это с вашим министром (Александром Новаком) и мы договорились о встрече в первую неделю апреля», — сказал Кеведо.
Он также сообщил, что добыча нефти в Венесуэле в феврале составила 1,432 млн баррелей в сутки.
Напомним, по данным лондонской компании Kpler («Кейплер»), отслеживающей морские грузоперевозки, в феврале часть сырой нефти, не поставленной из Венесуэлы в Соединенные Штаты из-за американских санкций, была направлена в Индию и страны Европы.
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