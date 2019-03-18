Бизнес в моногородах получит беспроцентные кредиты

В России стартовала новая программа поддержки предпринимателей в моногородах. Теперь компании, не связанные с работой градообразующего предприятия, будут получать беспроцентные займы на срок до 15 лет в размере от 10 до 250 млн рублей с отсрочкой уплаты долга до 3-х лет.

На займы смогут рассчитывать индивидуальные предприниматели и юрлица, зарегистрированные на территории России и не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами и внебюджетными фондами. Одно из главных условий при получении кредита — создание новых рабочих мест на территории моногорода. Обеспечением должна выступать безотзывная гарантия одобренных фондом банков, Корпорации МСП или ВЭБ.РФ, пишет "Российская газета"

Такая мера поможет существенно увеличить количество предприятий малого и среднего бизнеса в монопрофильных муниципалитетах и диверсифицировать их экономику, считает глава фонда развития моногородов Ирина Макиева . Выступая на форуме в рамках "Недели российского бизнеса" ( НРБ ), И. Макиева подчеркнула, что акценты фонда смещаются от субсидирования инфраструктурных проектов к возвратному финансированию.

Правда, в бюджете организации на 2019 год заложено всего 1,3 млрд рублей на новый инструмент поддержки бизнеса. То есть этих денег хватит на кредиты максимум 130 предпринимателям, и то только в том случае, если их запросы окажутся скромны, и они не попросят больше минимальной суммы в 10 млн рублей. По словам И. Макиевой, если денег не хватит, у фонда будет возможность запросить у Минэкономразвития дополнительное финансирование.

Еще одно "узкое место" для потенциальных заемщиков — обширный список требований, которым придется соответствовать. Одни только методические указания по подготовке списка документов для участия в отборе инвестпроектов, реализуемых с привлечением средств фонда развития моногородов, занимают 55 страниц печатного текста.

Как отметил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович , выступая на НРБ, правительству следует обратить внимание на тот факт, что "многие откажутся от поддержки из-за излишних требований к бизнесу. ", — сказал он,