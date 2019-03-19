Абрамович, Абрамов и Фролов продают 1,8% акций Evraz

Evraz — крупнейший производитель рельс в России.

Greenleas International выставляет на продажу 45,25% от общего числа продаваемых акций, 33,35% — Abiglaze, 16,65% — Crosland Global, 4,75% — Toshi Holdings, сообщается в уведомлении на сайте Лондонской биржи.

Продажа акций Evraz будет проходить в рамках процедуры ускоренного сбора заявок, как это было сделано неделей ранее, когда Абрамович продавал свой пакет 1,7% акций в "Норникеле"

Организаторами размещения выступят Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities и UBS Europe. Продавцы акций обязались в течение 60 дней после завершения сделки не выставлять на продажу еще акции Evraz.

Evraz — вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2018 г. компания снизила производство стали до 13,02 млн т стали с 14 млн т в 2017 г. Основные бенефициары компании — Роман Абрамович (30,5%), Александр Абрамов (20,69%) и Александр Фролов (10,33%).