Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.95
$
64.50
74.05
73.20
Прогноз
25.03 – 01.04
$
63.50
72.00
Индексы и котировки Brent
67.88
+0.30 Золото
1305.45
+0.06 РТС
1222.51
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
19.03
1.1354
+0.0011
04.03
1.1342
15.03
05.03
21.02

Абрамович, Абрамов и Фролов продают 1,8% акций Evraz 

Вести Экономика + ещё 6 3 часа назад
Фото: Reuters
Четыре компании — Greenleas International Holdings Ltd. Романа Абрамовича, Abiglaze Limited Александра Абрамова и Crosland Global Limited Александра Фролова, и Toshi Holdings Ltd. — акционеры металлургического холдинга Evraz — объявили о решении продать 25,4 млн ее обыкновенных акций, или 1,8% от общего капитала компании.
Evraz — крупнейший производитель рельс в России.
Greenleas International выставляет на продажу 45,25% от общего числа продаваемых акций, 33,35% — Abiglaze, 16,65% — Crosland Global, 4,75% — Toshi Holdings, сообщается в уведомлении на сайте Лондонской биржи.
Продажа акций Evraz будет проходить в рамках процедуры ускоренного сбора заявок, как это было сделано неделей ранее, когда Абрамович продавал свой пакет 1,7% акций в "Норникеле".
Организаторами размещения выступят Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities и UBS Europe. Продавцы акций обязались в течение 60 дней после завершения сделки не выставлять на продажу еще акции Evraz.
Evraz — вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2018 г. компания снизила производство стали до 13,02 млн т стали с 14 млн т в 2017 г. Основные бенефициары компании — Роман Абрамович (30,5%), Александр Абрамов (20,69%) и Александр Фролов (10,33%).
Вести Экономика: последние новости
Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты "Еврофинанс Моснарбанка" Путин поручил "Газпрому" ускорить газификацию регионов Аукцион по продаже принадлежащих ЦБ акций "Азиатско-Тихоокеанского банка" провалился
Комментарии
Компании , Недвижимость , Рынки , Александр Фролов , Александр Абрамов , Роман Абрамович , Евраз , Норникель
Читайте также
Видео
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
«Заберем у России газ»
Экономика Статьи
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
Путину пожаловались на работу правительства
Экономика
«Северный поток-2» рассорил Трампа и Меркель
Экономика Статьи
Россиянам за 45 лет дали совет по увеличению доходов
Личный счет
Золотова, Сечина и еще 122 россиянина наказали за Крым
Экономика
Санкции США против России заденут весь мир
Экономика
Эксперты заявили о «войне с наличными» в России
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение