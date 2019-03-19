Рогозин заявил о готовности «подстраховать» американских партнеров

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал о готовности подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей.

"Мы готовы подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей. Согласны с предложением NASA в будущем использовать и американские (после их квалификации), и российские корабли для доставки смешанных международных экипажей на МКС", — написал Рогозин в Twitter.

Ранее сообщалось, что бюджет НАСА на 2020-й финансовый год содержит упоминание о возможности заключения контракта с "Роскосмосом" на приобретение двух мест на российских кораблях "Союз" для доставки американских астронавтов на МКС осенью 2019 года и весной 2020 года.

НАСА объясняет данный шаг тем, что в ходе испытательных полетов новых американских кораблей Dragon-2 (Crew Dragon) компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing могут возникнуть проблемы, которые в результате приведут к отсутствию на МКС астронавта США, необходимого для поддержания работоспособности американского сегмента станции.

В марте состоялся испытательный полет на МКС корабля Dragon-2 в беспилотном режиме. В апреле на станцию планируется отправить корабль Starliner в беспилотном режиме. Испытательные пилотируемые полеты на МКС кораблей Dragon-2 и Starliner намечаются соответственно в июле и августе. После этого корабли будут сертифицированы НАСА для штатных полетов на станцию с экипажами.