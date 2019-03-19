РЖД скупит годовой запас вагонов почти за 100 миллиардов рублей

Федеральная грузовая компания (входит в РЖД ) потратит на новые грузовые вагоны не менее 84 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора Виктора Вороновича.

Компания планирует закупить 30 тысяч полувагонов для перевозки грузов. Примерно столько же вагонов производят все основные машиностроительные комбинаты России за один год. Увеличение парка позволит перевозчику быстрее реагировать на запросы клиентов.

Эксперты считают, что компания не сможет окупить такое крупное приобретение техники в ближайшие пять лет, поскольку спрос на российский уголь — основной груз для перевозки — снизится уже летом 2019 года.