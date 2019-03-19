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ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Русская корона» ​ 

Банки.ру + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у страховой компании«Русская корона» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1999), следует из материалов регулятора.
«В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания „Русская корона“ от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 13 февраля 2019 года № 455), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 „Об организации страхового дела в Российской Федерации“ приказываю: 1. Отозвать лицензии от 4 декабря 2015 года СИ № 1999 на осуществление добровольного имущественного страхования и от 4 декабря 2015 года СЛ № 1999 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни общества с ограниченной ответственностью „Страховая компания „Русская корона“, — отмечается в документе.
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Компании , Центральный банк России
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