Чистая прибыль «Мегафона» в четвертом квартале 2018 года снизилась на 62,7%

Чистая прибыль «Мегафона» по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в четвертом квартале 2018 года сократилась на 62,7% — до 1,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении оператора.

По итогам 2018 года чистая прибыль выросла на 2,7% до 21 млрд рублей. Выручка в четвертом квартале стала больше на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 88,4 млрд рублей. За год она увеличилась на 4,3% до 335,5 млрд рублей.

«Уменьшение чистой прибыли в четвертом квартале произошло за счет расходов на спектр частот, сезонности и сокращения OIBDA», — прокомментировали изменения в «Мегафоне».

В четвертом квартале 2018 года показатель OIBDA снизился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 27,6 млн рублей. Показатель рентабельности OIBDA составил 31,2% по сравнению с 34,1% в четвертом квартале 2017 года.

Капзатраты «Мегафона» в четвертом квартале 2018 года стали больше на 72,9% и достигли 38,2 млрд рублей. Свободный денежный поток для акционеров снизился на 231,3% до 17 млрд рублей.

В 2018 году капитальные вложения выросли на 45,5% до 81,5 млрд рублей. В компании это связывают с развертыванием сетей, а также с повышением качества услуг, развитием клиентского опыта, биллинговой платформы и капитальными вложениями в оборудование для реализации «закона Яровой».

Количество абонентов «Мегафона» в прошлом году снизилось на 0,3% до 76,9 млн человек. Но показатель среднего чека на абонента, ARPU, у компании увеличился на 9,7% до 260 рублей.