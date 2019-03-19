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Один из контрагентов подал иск о банкротстве авиакомпании UTair 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Финансовая компания "Флеш лайт капитал" подала иск о банкротстве авиакомпании UTair, следует из картотеки арбитражных дел.
Иск был зарегистрирован Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа 19 марта и к производству пока не принят. О других подробностях не сообщается.
В декабре 2018 года UTair не смогла заплатить проценты на 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика — "Финанс-авиа" — допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон.
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