Один из контрагентов подал иск о банкротстве авиакомпании UTair

Финансовая компания "Флеш лайт капитал" подала иск о банкротстве авиакомпании UTair , следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был зарегистрирован Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа 19 марта и к производству пока не принят. О других подробностях не сообщается.

В декабре 2018 года UTair не смогла заплатить проценты на 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика — "Финанс-авиа" — допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон.