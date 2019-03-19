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США усиливают давление на Австрию из-за российского газа 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: NORD STREAM 2
Американский посол в Вене Тревор Трейна пригрозил австрийской компании OMV серьезными ограничениями, если она будет продолжать поддерживать строительство «Северного потока — 2», сообщает во вторник издание Standard.
По его словам, США вовсе не ставят во главу угла продажу собственного сжиженного газа любой ценой. Дипломат постарался уверить Вену, что Вашингтон искренне заботится о бесперебойности поставок жизненно важного ресурса в Европу. При этом Трейна подчеркнул, что к данной рекомендации стоит отнестись внимательно.
«В прошлом случалось, что в середине зимы Россия закрывала газовый кран и от этого умирали люди», — заявил посол, а, видимо, для тех, кто выразил свое скептическое отношение к данным инсинуациям, добавил: «Санкции всегда возможны».
Австрийское руководство, тем временем, непреклонно. Министр экономики страны Маргарет Шрамбок подтвердила, что Вена продолжит поддерживать российский проект.
«Мы покупаем газ там, где условия и цена нам выгодны», — объяснила она национальную позицию.
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