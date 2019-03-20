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Mail.Ru Group может купить сервис каршеринга YouDrive 

Rambler News Service + ещё 6 2 часа назад
Фото: ТАСС
Mail.Ru Group рассматривает возможность покупки сервиса каршеринга YouDrive, следует из ответа пресс-службы Mail.Ru Group RNS.
«Мы рассматриваем различные варианты усиления своих позиций в транспортном сегменте. В случае положительного решения речь будет идти о миноритарной инвестиции, аналогичной нашей инвестиции в "Ситимобил"», — сообщили RNS в пресс-службе интернет-компании, отвечая на вопрос, действительно ли компания рассматривает возможность инвестиций в YouDrive.
Ранее о переговорах Mail.Ru Group сообщил проект The Bell.
«Mail.ru Group ведет переговоры о покупке сервиса каршеринга YouDrive», — сообщил The Bell, отметив, что «окончательное решение еще не принято».
В то же время один из источников портала подтверждал, что этот сервис «самый вероятный объект для приобретения» для Mail.Ru.
По информации проекта, интернет-компания «будет участвовать в сделке вместе с финансовым партнером, который занимается лизингом автомобилей качестве миноритарного партнера».
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Комментарии
Компании , Mail.ru Group
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