Mail.Ru Group может купить сервис каршеринга YouDrive

Mail.Ru Group рассматривает возможность покупки сервиса каршеринга YouDrive, следует из ответа пресс-службы Mail.Ru Group RNS.

«Мы рассматриваем различные варианты усиления своих позиций в транспортном сегменте. В случае положительного решения речь будет идти о миноритарной инвестиции, аналогичной нашей инвестиции в "Ситимобил"», — сообщили RNS в пресс-службе интернет-компании, отвечая на вопрос, действительно ли компания рассматривает возможность инвестиций в YouDrive.

Ранее о переговорах Mail.Ru Group сообщил проект The Bell.

«Mail.ru Group ведет переговоры о покупке сервиса каршеринга YouDrive», — сообщил The Bell, отметив, что «окончательное решение еще не принято».

В то же время один из источников портала подтверждал, что этот сервис «самый вероятный объект для приобретения» для Mail.Ru.

По информации проекта, интернет-компания «будет участвовать в сделке вместе с финансовым партнером, который занимается лизингом автомобилей качестве миноритарного партнера».