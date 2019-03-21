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«Нафтогаз» боится прекращения транзита и войны с РФ 

Вести.Ru + ещё 5 21 минуту назад
Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что российский "Газпром" начал официально уведомлять страны о том, что с 2020 года транзит газа через территорию Украины будет прекращен.
Коболев рассказал, что с 1 января 2020 года "Нафтогаз" передаст управление украинской газотранспортной системой независимому оператору. Этому оператору нужно будет подписать с "Газпромом" соглашение о транзите, и этот процесс, по словам главы "Нафтогаза", двигается "крайне тяжело".
Глава "Нафтогаза" часто выражает свои опасения по поводу прекращения транзита, передает РИА Новости. Например, Коболев считает, что ГТС Украины станет невостребованной после введения в строй газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Транзит газа, по мнению Коболева, это единственный сдерживающий фактор против "российской агрессии". Он считает, что в случае прекращения транзита увеличится вероятность военного конфликта с РФ.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко также отмечает, что после запуска "Северного потока — 2" у России исчезнет необходимость использовать для доставки газа в ЕС украинский маршрут. Он отмечает, что из-за потери транзита ВВП Украины снизится на четыре процента.
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Компании , Видео , Экономика , Юрий Витренко , Нафтогаз , Газпром , ЕС , РИА Новости
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