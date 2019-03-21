«Нафтогаз» боится прекращения транзита и войны с РФ

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что российский "Газпром" начал официально уведомлять страны о том, что с 2020 года транзит газа через территорию Украины будет прекращен.

Коболев рассказал, что с 1 января 2020 года "Нафтогаз" передаст управление украинской газотранспортной системой независимому оператору. Этому оператору нужно будет подписать с "Газпромом" соглашение о транзите, и этот процесс, по словам главы "Нафтогаза", двигается "крайне тяжело".

Глава "Нафтогаза" часто выражает свои опасения по поводу прекращения транзита, передает РИА Новости . Например, Коболев считает, что ГТС Украины станет невостребованной после введения в строй газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Транзит газа, по мнению Коболева, это единственный сдерживающий фактор против "российской агрессии". Он считает, что в случае прекращения транзита увеличится вероятность военного конфликта с РФ.