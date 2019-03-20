«Вы способны на большее»: Кремниевую долину вызывают в Сенат

Руководителей Facebook, YouTube, Google Microsoft вызывают в Сенат на экстренный брифинг — дело в том, что Комитет по внутренней безопасности заинтересовался ситуацией с распространением видео, на котором террорист расстреливает прихожан в мечети новозеландского города Крайстчерч. Онлайн-платформы не смогли вовремя заблокировать жестокий ролик, из-за чего он мгновенно разошелся по интернету.

Власти жаждут ответ

Ситуацией с мгновенным распространением видео расстрела прихожан в мечети города Крайстчерч, в результате которого погибли 50 человек, заинтересовалось правительство США, сообщает The Verge.

Председатель комитета Сената США по внутренней безопасности Бенни Томпсон направил приглашения в адрес главы Facebook Марка Цукерберга , главы YouTube Сьюзан Войжицки, главы Twitter Джека Дорси и главы Microsoft Сатьи Наделлы, в которых призывает компании Кремниевой долины отчитаться по данному вопросу на брифинге 27 марта.

Томпсон хочет узнать, почему онлайн-платформы допустили живую трансляцию расстрела мирных жителей и позволили перезаливать видео, что привело к беспрецедентному распространению ролика в интернете.

«Я был глубоко обеспокоен, когда узнал, что один из стрелков транслировал эту атаку в прямом эфире в Facebook, а впоследствии этот ролик был повторно загружен в Twitter, YouTube и другие платформы. Видео было широко распространено на ваших платформах долгое время после атаки, несмотря на призывы новозеландских властей удалить его», — заявил председатель комитета.

В письмах-приглашениях говорится о том, что IT-компании должны удалять террористический контент в приоритетном порядке. Кроме того, сенаторы хотят услышать, какие меры будут приняты в Facebook, YouTube, Twitter и Microsoft, чтобы такое не повторялось в дальнейшем. «Вы способны на большее», — пишет Бенни Томпсон.

Представитель Facebook подтвердил, что компания «в скором времени» отчитается перед комитетом, но не уточнил точную дату, а также спикера от компании. В пресс-службе YouTube в ответ прислали предыдущее заявление о масштабах распространения видео расстрела на видеохостинге. В Microsoft и Twitter не смогли предоставить оперативный комментарий.

Не бывает силы без ответственности

Ранее YouTube и Facebook попытались оправдаться после критики в свой адрес за неспособность своевременно заблокировать жестокое видео. Администрация этих ресурсов утверждает, что их модераторы сработали отлично, учитывая количество загруженных копий ролика.

«Объем видео, загруженных на YouTube в следующие сутки после атаки, был беспрецедентным как по масштабу, так и по скорости загрузки — иногда она достигла одного ролика в секунду. В ответ мы предприняли ряд шагов, включая автоматическое отклонение любых отснятых материалов, связанных с насилием, временную приостановку возможности сортировки или фильтрации результатов поиска по дате загрузки и обеспечение того, чтобы результаты поиска по этому событию включали в себя новости из авторитетных источников», — заявили в пресс-службе видеохостинга.

Вице-президент Facebook и заместитель главного юрисконсульта компании Крис Сондерби утверждает, что трансляцию жестокого убийства успели посмотреть менее 200 раз, пока оно было в эфире, и около 4 тыс. раз перед тем, как оно было удалено с платформы.

Первая жалоба на ролик поступила спустя 29 минут после начала стрима. По словам Сондерби, копия видео была размещена на форуме 8chan, который стал главным каналом его распространения.

Новый доклад от Facebook вышел на следующий день после новости о том, как социальная сеть удалила 1,5 млн видео с атакой мечети в Новой Зеландии за первые 24 часа после нападения, включая 1,2 млн роликов, которые были запрещены соцсетью к повторной загрузке.

Тем не менее, принятых мер оказалось недостаточно — ролик продолжал распространяться с пугающей скоростью в первые часы после трагедии, которые считаются самыми критическими.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн призвала социальные сети приложить больше усилий для борьбы с терроризмом.