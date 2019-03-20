Поднебесная закрыта: Китай отказывается от Boeing

Китай может отказаться от лайнеров Boeing 737 MAX. Самолеты предлагается исключить из списка товаров для закупок Китаем в США в рамках торговой сделки. Эксперты уверены, что эту ситуацию Пекин будет использовать как козырь в переговорах с Вашингтоном. Но если все же КНР откажется от самолетов, потери Boeing могут достигнуть четверти годовой выручки.

Китай может отказаться от закупок самолетов Boeing 737 Max.

Пекин может исключить такие лайнеры из списка товаров, которые страна будет закупать у США в рамках нового торгового соглашения с Вашингтоном.

Ранее лайнеры Boeing 737 Max были включены в предварительный перечень по торговой сделке, параметры которой сейчас активно обсуждают чиновники из обеих стран. Однако после катастрофы в Эфиопии, унесшей жизни 157 человек, которая стала второй за полгода трагедией с участием 737 Max, власти КНР в целях безопасности решили отказаться от закупок самолетов этой модели. Сейчас рассматривается возможность замены самолетов этого типа на другие.

Эксперты полагают, что данный шаг Пекина стоит рассматривать лишь как инструмент в переговорном процессе.

Едва ли это повлечет реальные отказы от поставок, полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

В то же время если это все же произойдет, компания Boeing может недополучить около $25 млрд выручки в текущем году, то есть почти четверть годовой выручки, отмечает он. При этом, авиакомпании, которые не брали на себя обязательств по приобретению самолетов, что редкость, вправе отказаться от будущих поставок. Например, саудовская компания Flyadeal вслед за Китаем может отказаться от покупки 20 единиц 737 MAX 8, так как приобрела только опцион на покупку.

Но нужно понимать, что выбор невелик: единственной альтернативой Boeing 737 Max по сути является Airbus A320neo, а если китайцы откажутся по политическим мотивам от будущих контрактов с Boeing, то это не позволит им торговаться с Airbus на своих условиях, ведь альтернативного поставщика у них не будет, отмечает управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский.

Торговое соглашение между США и Китаем лидеры двух стран — Дональд Трамп и Си Цзиньпинь — в декабре 2018 года договорились заключить в течение трех месяцев. В рамках переговорного процесса Трамп обещал не вводить новые ограничивающие тарифы на ввоз китайских товаров на общую сумму $200 млрд Пекин возобновил закупки американского СПГ и дал понять, что готов и в дальнейшем идти на уступки. Однако оптимистично начавшийся переговорный процесс застопорился, а дедлайн был продлен. По данным газеты The Wall Street Journal, итоговая торговая сделка может быть заключена до конца апреля.

Сейчас уже нет экономической ниши, в которой Китай не конкурирует с США, включая авиацию, обращает внимание руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Френкель. Разумеется, при любом удобном случае китайцы постараются отказаться от долгосрочных контрактов там, где способны справиться сами. Их самолёт Comac C919 уже прошёл все необходимые испытания и благодаря стоимости в $50 млн, что вдвое ниже стоимости Boeing 737 MAX 8, уже собрал сотни заказов.

В сложившейся ситуации США придётся уговаривать Китай сохранить сделку с Boeing и предлагать со своей стороны уступки, уверена эксперт.

Две катастрофы с участием Boeing 737 Max подорвали позиции концерна не только на китайском рынке. Временно полеты данной модели лайнеров приостановили Канада, США, ЕС , Россия и ряд других стран. По данным сервиса Flightradar24, в настоящий момент эксплуатация всех самолетов семейства прекращена.

Концерн Boeing заявил, что уверен в безопасности данной модели. Однако компания выпустит дополнения к программному обеспечению и к руководству по тренировке пилотов. Это подтвердил президент авиакомпании Boeing Деннис Мюленберг.

Источники Reuters отмечают, что обновленное программное обеспечение для самолетов Boeing 737 MAX выйдет в течение 7–10 дней.

Boeing 737 Max 8 — одна из самых популярных моделей самолетов Boeing. В настоящее время в мире насчитывается 387 самолетов Boeing 737 MAX в парке 59 авиакомпаний.

В октябре 2018 года самолет такой модели упал в Индонезии, в марте похожая катастрофа случилась в Эфиопии. Ранее замминистра транспорта Александр Юрчик на коллегии Росавиации заявил, что к трагедиям могли привести недостатки разработки и сертификации самолетов.

Расшифровка данных с самописцев после первой катастрофы показала, что в полете индонезийский экипаж более двадцати раз предотвращал опускание носа самолета, которое вызывала автоматическая система, установленная на этом новом типе самолета. Речь идет о системе MCAS (maneuvering characteristics augmentation system). На прежних версиях самолетов Boeing ее не было, а о том, что она теперь есть на самолетах семейства MAX корпорация уведомила авиакомпании лишь после трагедии в Индонезии.