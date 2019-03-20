Подарок к выборам: Украина ввела санкции против России

Украина ввела новые санкции против России. Ограничения коснулись российских компаний, бизнесменов, депутатов, силовиков, причастных, по версии Киева, к инциденту в Керченском проливе, строительству Крымского моста и проведению выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил новый перечень санкций в отношении России, подготовленный Советом по национальной безопасности (СНБО). Указ опубликован на сайтах президента Украины и СНБО.

Новые ограничения коснулись 294 юридических и 848 физических лиц. В их числе компании, бизнесмены, политики и работники силовых структур, которые, по версии СНБО, «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

В числе компаний, попавших под ограничения, значатся подрядчики по строительству Крымского моста. Это проектировщик моста через Керченский пролив «Институт Гипростроймост Санкт-Петербург», генподрядчик «Стройгазмонтаж» компания «Мостотрест» — строитель Крымского моста, а также субподрядчики строительства.

Кроме того, в списке ограничений многие культурные организации Крыма, включая Центральный музей Тавриды, Алупкинский дворцовопарковый музей-заповедник, Бахчисарайский музей-заповедник. Меры коснулись также российских издательств, таких как «Эксмо», «АСТ», «Просвещение».

БМ Банка. Также были продлены санкции против четырех банков с российским капиталом: Сбербанка , Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ

Санкции введены в отношении тех, кто участвовал в процессе строительства моста через Керченский пролив, причастен, по версию украинской стороны, к «вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров», способствовал проведению выборов в Крыму, Донецкой и Луганской народных республик, распространял издательскую «продукцию антиукраинского содержания», получил и использует музейное собрание, «принадлежащее Украине».

Кроме россиян, под украинские ограничения попали граждане Южной Осетии, Абхазии, Греции, Испании, Австрии, Италии, Нидерландов, Бельгии, Бразилии и Германии, которые работали наблюдателями на выборах в ЛНР и ДНР в ноябре 2018 года. Санкции против них предусматривают, в частности, блокировку активов.

По мнению инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, «данные санкции не оказывают никакого значимого эффекта. Это очередная порция „микроуколов“, затрагивающая отдельных лиц».

По словам главы Минфина США Стивена Мнучина, новые ограничения направлены против тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен «к нападениям России на украинские военные корабли в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержке незаконных выборов сепаратистских правительств на востоке Украины».

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли морскую границу России (по мнению ФСБ, они сделали это незаконно). В итоге российские пограничники задержали все три украинских корабля и 24 члена экипажа, находившихся на них.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. В свою очередь президент России Владимир Путин назвал конфликт в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом действующего главы Украины Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.

Российские политики неоднократно отмечали, что новые санкции в отношении России и ее граждан — хороший подарок к выборам президента на Украине, намеченным на 31 марта.