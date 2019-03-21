В Ozon заявили, что не имеют юридических лиц на Украине

Российский интернет-магазин Ozon не имеет юридических лиц на Украине, продажи компании в эту страну незначительны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В среду президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях против РФ, под санкции попали 294 юридических и 848 физических лиц. Впервые санкции были наложены на крупнейшие издательские дома России, а также интернет-площадки, где продают электронные версии книг из РФ.

В списке, в частности, значится ООО "Рексофт" в разделе "вид ограничительной меры" указывается, что украинские интернет-провайдеры должны будут заблокировать доступ к сайту Ozon.ru.

Как пояснили в пресс-службе Ozon, "указанный в списке "Рексофт" владел интернет-магазином Ozon в 90-е годы, но уже много лет не имеет к компании никакого отношения".

"Собственных подразделений, складов или юридических лиц на территории Украины у компании нет", — рассказали в Ozon.

По данным пресс-службы, раньше украинские пользователи имели возможность купить товары на Ozon.ru и заказать их доставку сторонними сервисами.