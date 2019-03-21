Российский интернет-магазин Ozon не имеет юридических лиц на Украине, продажи компании в эту страну незначительны, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В среду президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных персональных санкциях против РФ, под санкции попали 294 юридических и 848 физических лиц. Впервые санкции были наложены на крупнейшие издательские дома России, а также интернет-площадки, где продают электронные версии книг из РФ.
В списке, в частности, значится ООО "Рексофт" в разделе "вид ограничительной меры" указывается, что украинские интернет-провайдеры должны будут заблокировать доступ к сайту Ozon.ru.
Как пояснили в пресс-службе Ozon, "указанный в списке "Рексофт" владел интернет-магазином Ozon в 90-е годы, но уже много лет не имеет к компании никакого отношения".
"Собственных подразделений, складов или юридических лиц на территории Украины у компании нет", — рассказали в Ozon.
По данным пресс-службы, раньше украинские пользователи имели возможность купить товары на Ozon.ru и заказать их доставку сторонними сервисами.
"В выручке компании продажи украинским пользователям составляют очень незначительную долю, но нам очень жаль, что десятки тысяч людей могут лишиться возможности покупать качественные товары на удобной площадке. Ограничение выбора для клиента — это всегда минус", — прокомментировали в Ozon.