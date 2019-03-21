Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.76
$
64.00
72.85
73.04
Прогноз
25.03 – 01.04
$
64.07
72.99
Индексы и котировки Brent
68.55
–0.06 Золото
1319.33
+0.02 РТС
1239.21
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
21.03
1.1408
+0.0097
06.03
1.1311
18.03
07.03
24.02

РЖД планирует построить новый офис 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вопрос создания единого офиса для РЖД и дочерних компаний на новом месте прорабатывается. Проект может быть реализован только при экономической целесообразности. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Вопрос пока прорабатывается, обсуждать детали в настоящее время преждевременно. Безусловно, проект будет реализован только при наличии реальных экономических эффектов для компании", — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее сегодня газета "Ведомости" сообщила, что РЖД рассматривают вопрос создания единого офиса на грузовом дворе Рижского вокзала.
По данным газеты, стоимость проекта оценивается в 72 млрд рублей. Общая площадь "РЖД-сити" — 450 тыс. кв. м, пишут "Ведомости", на реализацию проекта потребуется не менее пяти лет.
ТАСС: последние новости
Польские авиалинии LOT взяли в аренду четыре самолета взамен запрещенных Boeing 737 MAX 8 Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд за нарушение норм конкуренции Корпорация МСП ввела инструменты своей поддержки во всех моногородах России в 2018 году
Компании , Недвижимость , РЖД , Ведомости
Читайте также
Видео
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Сколько Россия заплатила за Крым
Экономика Статьи
«Заберем у России газ»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение