«МигКредит» подтвердил лидерство на рынке МФО

МФК «МигКредит» подтвердила лидирующие позиции на рынке микрофинансирования по основным показателям бизнеса по итогам 2018 года.

Согласно рэнкингу независимого рейтингового агентства «Эксперт РА», компания сохранила за собой первое место среди МФО по общему размеру портфеля микрозаймов, который превысил 4 млрд рублей.

Портфель потребительских микрозаймов физическим лицам (IL) за 2018 год увеличился до 3,8 млрд рублей, что почти вдвое превышает показатели ближайшего конкурента. «МигКредит» является лидером и по объему выданных за год долгосрочных кредитов с постепенным погашением — 4,6 млрд рублей.

Компания уверенно занимает первое место в рэнкинге «Эксперт РА» в сегменте POS-кредитования. По итогам 2018 года, портфель POS-микрозаймов составил 209 млн рублей, причем 40% таких займов было оформлено через онлайн сервисы.

По словам гендиректора «МигКредит» Олега Гришина, 2018 год был для компании не просто интересным и насыщенным, а в буквальном смысле уникальным.

«Мы показали впечатляющие результаты работы не смотря на многие объективные трудности. Нам удалось диверсифицировать источники фондирования, создать продуктовую и сервисную линейки, которые соответствуют лучшим стандартам FinTech компаний. В сегодняшних экономических условиях мы делаем ставку на займах, которые приносят наибольший комиссионный доход. За 7 лет мы накопили внушительную экспертизу и уже сейчас готовы обеспечить клиенту большую сумму, скорость и выдачу денег в месте финансовой потребности», — сказал Олег Гришин.

Он подчеркнул, что «МигКредит» намерен сосредоточиться на росте клиентской базы и привлечении новых клиентов, вводе новых продуктов, что позволит расширить целевую аудиторию потребителей, а также на увеличении доли выдач повторным клиентам. Выбранная стратегия диверсификации продаж по разным сегментам, позволит существенно сократить риск просрочки и неплатежей, что позитивно скажется на финансовых показателях.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» проводит исследования рынка микрозаймов ежегодно, начиная с 2012 года. Ранее аналитики агентства отмечали, что рынок МФО в 2018 году будет активно расти благодаря стабильному спросу на свои услуги, особенно в онлайн-сегменте.

Однако в ближайшие годы вследствие ужесточения регулирования произойдёт существенное изменение структуры портфелей МФО и продуктовых линеек. Одними из новых направлений для компании станут: развитие POS-кредитования, а также залогового кредитования.

МФК «МигКредит» была основана в 2010 году и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля.

В 2018 году «МигКредит» стал компанией года в сфере микрокредитования по оценке авторитетного финансового портала Banki.ru . В феврале текущего года «МигКредит» первым среди МФО получил кредитный рейтинг от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), что стало еще одним свидетельством прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса.

Компания реализует гибридную модель кредитования через онлайн— и оффлайн каналы: оперирует собственной сетью из 79 офисов продаж в 43 субъектах РФ, а также предлагает займы через веб-сайт и мобильное приложение. Общий объем выдач с 2011 года превышает 25 млрд рублей (более 950 тыс. займов).

В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг. "МигКредит" является одним из учредителей и постоянным членом СРО НП «МиР».