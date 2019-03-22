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Венгрия получит российский газ в обход Украины 

Рамблер + ещё 28 1 час назад
Фото: ПАО «Газпром»/vk.com
Руководство «Газпрома» гарантировало правительству Венгрии поставки природного газа в 2020 году независимо от заключения транзитного соглашения между Россией и Украиной. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Венгрии.
«Алексей Миллер и я заключили соглашение о том, что поставки природного газа в Венгрию будут обеспечены независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Киевом и Москвой», — приводятся в заявлении слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Срок действия контракта о транзите газа через территорию Украины, заключённый между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», истекает в конце 2019 года.
По данным ТАСС, в 2018 году Венгрия увеличила импорт природного газа от «Газпрома» на 9,3%. За два с половиной месяца 2019 года российская газовая монополия уже поставила в Венгрию 1,3 млрд кубов газа, что более чем на 12% больше аналогичного периода прошлого года.
Представители «Газпрома» отметили, что на встрече Миллера с Сийярто также обсуждались вопросы ь новых экспортных газопроводов и развития венгерской газотранспортной системы.
Комментарии1
Компании , Экономика , Алексей Миллер , Петер Сийярто , Нафтогаз , Газпром
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