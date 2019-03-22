Главу «Росгеологии» отправили в отставку

«Все в рамках, установленных законом», — сказала она. Других подробностей пока не приводится.

9 марта был арестован на два месяца бывший замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011 году Горринг (он же Руслан Ганижев) получил от бизнесмена более пяти миллионов рублей за «беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности» в Подмосковье.

Горринг-Ганижев должен был передать деньги главе районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан и дал признательные показания. Топ-менеджера оставили под подпиской о невыезде, но он скрылся. Газейкин получил реальный срок. Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом.

Горринга уволили из госкомпании 29 января после того, как в сети выложили видео с его стрима, на котором он матерился, угрожал другим игрокам и рассказывал о сексуальных отношениях со своими сотрудницами. Позже появилась информация о том, что топ-менеджер якобы служил в военной разведке и женился на дочери бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы.