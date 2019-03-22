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Главу «Росгеологии» отправили в отставку 

Lenta.ru + ещё 2 26 минут назад
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку директивой правительства. Об этом в четверг, 21 марта, сообщила журналистам замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко, передает ТАСС.
«Все в рамках, установленных законом», — сказала она. Других подробностей пока не приводится.
9 марта был арестован на два месяца бывший замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011 году Горринг (он же Руслан Ганижев) получил от бизнесмена более пяти миллионов рублей за «беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности» в Подмосковье.
Горринг-Ганижев должен был передать деньги главе районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан и дал признательные показания. Топ-менеджера оставили под подпиской о невыезде, но он скрылся. Газейкин получил реальный срок. Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом.
Горринга уволили из госкомпании 29 января после того, как в сети выложили видео с его стрима, на котором он матерился, угрожал другим игрокам и рассказывал о сексуальных отношениях со своими сотрудницами. Позже появилась информация о том, что топ-менеджер якобы служил в военной разведке и женился на дочери бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы.
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Комментарии2
Компании , Роман Панов , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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