Забудьте до осени: Украина не получит активы «Газпрома»

Суд Англии приостановил разбирательства между «Газпромом» «Нафтогазом» до окончания производства в апелляционной инстанции шведского суда. Таким образом, вопрос об аресте активов «Газпрома» в Англии в рамках решения Стокгольмского арбитража по судебному спору с «Нафтогазом» не будет обсуждаться как минимум до осени. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции «Газпрома» на октябрь 2019 года.

Британский суд встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом Украины» и приостановил производство по делу об аресте активов российского холдинга в своей юрисдикции.

Речь идет о затяжном судебном споре, который российская и украинская компании ведут уже много лет. В декабре 2017 года и в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны. Суд учел обстоятельства Украины, но не принял во внимание причины снижения объемов транзита со стороны РФ. Таким образом, по итогам двух споров российская компания оказалась должна украинской $2,56 млрд «Газпром» был категорически не согласен с решениями суда и подал на пересмотр арбитражного решения в Апелляционный суд округа Свеа в Швеции.

В Киеве же объявили решение Стокгольмского арбитража победой менеджмента «Нафтогаза». Чтобы получить с «Газпрома» $2,56 млрд, летом 2018 года «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания денег через арест зарубежных активов холдинга. Это коснулось собственности «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Шведский апелляционный суд округа Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража, однако позднее эта мера была отменена.

Теперь же в дело вступил Высокий суд Англии и Уэльса. 15 марта 2019 года, как сообщает «Газпром», он приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в рамках контракта на транзит газа.

Приказ об аресте активов «Газпрома», принятый британским судом по настоянию «Нафтогаза», суд отменил еще в сентябре.

«Судебный процесс в Великобритании приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа», — говорится в сообщении российской компании.

В то же время апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции «Газпрома» на октябрь 2019 года.

В «Нафтогазе Украины» решение Высокого суда Англии по спору с «Газпромом» трактовали по-своему.

«Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения «Газпромом» определенных действий», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

В числе таких действий указываются «несокрытие и невывод своих активов с юрисдикции Англии и Нидерландов».

Кроме того, «Газпром» обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда,

В случае уклонения от выполнения обязательств на «Газпром» будут наложены санкции — штрафы или привлечение к уголовной ответственности некоторых должностных лиц, отметили в «Нафтогазе».

Ранее сторону «Газпрома» занял и суд кантона Цуг (Швейцария). В январе он полностью отменил свое постановление о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2 и на права требования «Газпрома» к этим компаниям. Указанные компании являются операторами действующего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северный поток — 2».

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев тогда же говорил, что у «Газпрома» за рубежом имущества «на десятки миллиардов долларов», и «мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга „Газпрома“ перед нами». Он рассчитывал сделать это в течение года.

У «Газпрома» свой взгляд на выплату $2,56 млрд «Нафтогазу». Официально от выплаты концерн не отказывался, более того — она зарезервирована в полном объеме в его бюджете. Но в «Газпроме» высоко оценивают шансы на пересмотр решения Стокгольмского арбитража.

«У нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся. Поэтому судебные разбирательства продолжаются», — говорил заместитель начальника юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец.

При этом 31 декабря 2019 года у «Газпрома» с «Нафтогазом» заканчиваются контракты на поставку и транзит российского газа. Переговоры по новому контракту ведутся очень тяжело. Российская сторона на разных уровнях неоднократно заявляла, что готова будет обсуждать новые условия транзитного сотрудничества с Украиной только после прекращения судебного разбирательства. «Нафтогаз» ни в какую не хочет отказываться от своих претензий на победу в Стокгольме и выплату $2,56 млрд Кроме того, украинская компания подготовила новый иск к «Газпрому» о взыскании утраченной выгоды за прекращение транзита.