Крушение империи Boeing? Индонезия разрывает контракт

Boeing потерял контракт на 49 самолетов после двух катастроф 737 MAX. Контракт почти на $5 млрд решила аннулировать Garuda Indonesia. Этот случай стал первым официальным отказом от закупок лайнеров 737 MAX. Ранее сообщалось, что Китай может отказаться от приобретения самолетов Boeing из-за соображений безопасности.

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на официального представителя индонезийского перевозчика.

Boeing 737 MAX 8 — одна из самых популярных моделей самолетов Boeing. В настоящее время в мире насчитывается 387 самолетов Boeing 737 MAX в парке 59 авиакомпаний.

«Мы направили Boeing письмо с просьбой аннулировать заказ. Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на [Boeing 737] MAX», — заявил представитель компании Ихсан Розан.

По словам Ихсана Розана, авиакомпания ранее уже получила по контракту на $4,9 млрд один из 50 самолетов Boeing 737 MAX 8. На данный момент вопрос, будет ли оставлен этот лайнер или все же вернут производителю, не решен. При этом Garuda Indonesia не будет отказываться от других самолетов Boeing.

Отказ индонезийского перевозчика от покупки пассажирских самолетов стал первым случаем, когда авиакомпания расторгла договор с Boeing на лайнеры 737 MAX 8.

Недавно стало известно также о том, что Китай может отказаться от закупок самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, Пекин может исключить такие лайнеры из списка товаров, которые страна будет закупать у США в рамках нового торгового соглашения с Вашингтоном.

Ранее лайнеры Boeing 737 MAX были включены в предварительный перечень по торговой сделке, параметры которой сейчас активно обсуждают чиновники из обеих стран. Однако после катастрофы в Эфиопии, произошедшей 10 марта и унесшей жизни 157 человек, с участием 737 MAX, власти КНР в целях безопасности решили отказаться от закупок самолетов этой модели. При этом эта катастрофа стала второй по счету трагедией с участием самолета за последние полгода. В октябре 2018 года самолет такой модели упал в Индонезии. В двух авиакатастрофах с участием Boeing 737 MAX погибло 346 человек.

Если Китай откажется от покупки самолетов, авиакомпания Boeing может недополучить около $25 млрд выручки в текущем году, то есть почти четверть годовой выручки, комментировал ранее «Газете.Ru» аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

Однако эксперты считают, что едва ли Китай действительно откажется от закупки самолетов. Нужно понимать, что выбор невелик: единственной альтернативой Boeing 737 MAX по сути является Airbus A320neo, а если китайцы откажутся по политическим мотивам от будущих контрактов с Boeing, то это не позволит им торговаться с Airbus на своих условиях, ведь альтернативного поставщика у них не будет, отмечал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

При этом, авиакомпании, которые не брали на себя обязательств по приобретению самолетов, что редкость, вправе отказаться от будущих поставок. Например, саудовская компания Flyadeal вслед за Китаем может отказаться от покупки 20 единиц 737 MAX 8, так как приобрела только опцион на покупку, отмечает эксперт.

Катастрофа с участием Boeing 737 MAX подорвала позиции концерна не только на китайском рынке. Временно полеты данной модели лайнеров приостановили Канада, США, ЕС и ряд других стран.

После авиакатастрофы в Африке глава Росавиации Александр Нерадько объявил о запрете полетов Boeing 737 MAX над Россией. Речь идет о моделях Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9. По словам Нерадько, запрет будет действовать до особого указания Росавиации.

Между тем, как сообщают источники агентства Reuters , Boeing намерен устанавливать на своих самолетах модели 737 MAX сигнализацию, которая будет предупреждать пилотов о технических помехах, из-за которых могли разбиться лайнеры в Эфиопии и Индонезии. При этом внимание компании будет уделено системе управления полетом MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которую стали устанавливать на 737 MAX два года назад.

Также ранее источники агентства сообщали, что Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для самолетов 737 MАХ.