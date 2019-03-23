Нафтогаз назвал предложение Газпрома «несерьезным»

Нафтогаз в Facebook назвал скидку в 25% «несерьезной», заявив, что Газпром по решению Стокгольма должен снизить цену на 48%.

Компания сообщила, что в марте «на открытых торгах в ЕС» средняя цена на газ составила 226 долларов, а в апреле снизится до 217.