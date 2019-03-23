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Нафтогаз назвал предложение Газпрома «несерьезным» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 23 минуты назад
Фото: ТАСС
«Нафтогаз Украины» утверждает, что покупает газ в ЕС по цене в 217–226 долларов за тысячу кубометров.
Нафтогаз в Facebook назвал скидку в 25% «несерьезной», заявив, что Газпром по решению Стокгольма должен снизить цену на 48%.
Компания сообщила, что в марте «на открытых торгах в ЕС» средняя цена на газ составила 226 долларов, а в апреле снизится до 217.
Напомним, руководитель Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия может поставлять газ украинским потребителям на четверть дешевле, чем сейчас за него платят украинские потребители.
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Компании , Алексей Миллер , Нафтогаз , Газпром , ЕС
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