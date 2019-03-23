Применят ли к «Русагро» европейские санкции?

«Русагро» рискует попасть под европейские санкции, об этом сообщает РБК. По информации медиахолдинга, причиной может стать неумышленное, согласно заявлению компании, нарушение, которое она допустила при покупке агрохолдинга «Солнечные продукты».

Сделка по покупке «Солнечных продуктов» была проведена путем приобретения у Россельхозбанка долгов агрохолдинга на сумму около 35 млрд рублей. Они были обеспечены залогом всех основных активов.

Однако головные компании и «Русагро», и «Солнечных продуктов» зарегистрированы на Кипре, а бумаги «Русагро», кроме этого, торгуются на Лондонской бирже, то есть фактически это не российские, а европейские компании.

Согласно правилам, им запрещено покупать ценные бумаги банков, находящихся под санкциями, если они имеют срок обращения более 30 дней. Сообщается, что компания «Русагро» уже начала внутреннюю проверку и наняла для решения проблемы консалтинговую фирму McKenzie.

Если на «Русагро» наложат санкции, то оспорить их будет достаточно сложно. Но, скорее всего, этого не произойдет, считает главный юрист ЮКОСа , глава юридической компании «Гололобов энд партнерс» Дмитрий Гололобов

Дмитрий Гололобов, глава юридической компании «Гололобов энд партнерс»: «Поскольку они это воспринимают очень серьезно, судя по действиям, то я не думаю, что к ним что-то применят вообще. Практика применения этих санкций практически отсутствует. Пока не было заметно, что они хотят какой-то крови, наехать, что-то сделать. Ситуация с санкциями настолько политизирована и запутана, что это целиком на усмотрение регуляторов. Кому что не понравится, на того наложат. „Русагро“ в последнее время не сильно светилась в близости к власти, хотя она с властью достаточно завязана. Но, судя по всему, они адекватно реагируют, они проводят расследование, у них Baker McKenzie консультант, и они будут раскрывать информацию. Я думаю, что для них серьезных последствий не будет. Если они будут, то номинальные».

Россельхозбанк как банк с государственным участием находится под санкциями с 2014 года. Ему, в частности, практически невозможно привлекать кредиты на внешнем рынке. Причем первыми против него санкции ввели США.

Однако «Русагро» волнуют именно европейские, а не американские санкции. Потому что эта компания завязана на Европу, считает полномочный представитель Адвокатской палаты Европейского союза в России, глава адвокатской компании «Трещев и партнеры» Александр Трещев:

Александр Трещев, полномочный представитель Адвокатской палаты ЕС в России, глава адвокатской компании «Трещев и партнеры»: «Они, видимо, отправляют всю продукцию в Европу. Их волнуют не американские, а европейские санкции, и это чревато проблемами. Евросоюз поддерживает все санкционные инициативы Америки, и здесь вопрос просто юрисдикции, где все торгуется. В данном случае, поскольку Россельхозбанк находится под санкциями, все компании, которые будут иметь дела с теми, кто под санкциями, тоже неминуемо будут подвергаться таким же санкциям. И я думаю, что это только начало всей истории, которая будет усугубляться еще и дальше».