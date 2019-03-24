Бойко назвал «Нафтогаз Украины» бедой для страны

Кандидат в президенты Украины и основатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко считает, что "Нафтогаз" с негативным к нему отношением в обществе и подходом к работе вреден для страны.

"В сегодняшнем виде "Нафтогаз" не нужен. Это вред и беда для страны", — сказал он в интервью на телеканале "112 Украина".

Бойко считает, что "Нафтогаз" — компания, которая дает стране около 10% ВВП, — должна напрямую управляться государством.

"С этим "Нафтогазом" появилась команда манипуляторов, … которая переподчинила компанию наблюдательному совету, в котором большинство — вообще не граждане Украины. То есть компания, которая хребет экономики и должна обеспечивать госбезопасность, управляется непонятно кем", — отметил политик.

По мнению оппозиционера, после информации о премиях топ-менеджерам "Нафтогаза" в размере €45 млн, выплаченных "за победу" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман должны были немедленно уволить председателя правления компании Андрея Коболева, а также полностью заменить правление. Однако руководство страны не может этого сделать, так как фактически не руководит "Нафтогазом", отметил Бойко.

В конце февраля наблюдательный совет "Нафтогаза" без согласования с кабинетом министров Украины объявил о продлении еще на три года контракта с Коболевым и установил ему зарплату в размере 2,08 млн гривен ($77 тыс.) в месяц. Но правительство отказалось утвердить это решение. Тогда наблюдательный совет скорректировал предложение: срок нового контракта был сокращен до одного года, размер оплаты труда Коболева уменьшен вдвое, ежемесячные и квартальные премии отменены. Исключение было сделано только для премии по итогам года, но и для ее выплаты оговорен ряд условий, в том числе создание до 1 января 2020 года нового оператора газотранспортной системы Украины.

В итоге 20 марта правительство Украины решило продлить контракт с главой "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым на год.